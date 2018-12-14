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Модель облачилась в совершенно «голое» платье 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: @kyliejenner
Кайли Дженнер часто радует поклонников откровенными образами, но выходов в "голых" вещах у самой молодой миллиардерши не было давно. И этому есть уважительная причина — декретный отпуск. Но теперь бизнес-леди снова в строю: с недавних пор в ее соцсетях вновь можно увидеть сексуальные снимки и провокационные луки.
@kyliejenner
Так, один из самых эффектных кадров появился в блоге девушки 13 декабря: она предстала перед подписчиками в полностью прозрачном платье, расшитом стразами и жемчугом по всей длине. Для чего блондинка примерила такой наряд — можно только догадываться, но поклонники предполагают, что причина кроется в новой фотосессии. И если это так, то нам уже не терпится увидеть результат этой съемки!
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