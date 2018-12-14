Модель облачилась в совершенно «голое» платье

Кайли Дженнер часто радует поклонников откровенными образами, но выходов в "голых" вещах у самой молодой миллиардерши не было давно. И этому есть уважительная причина — декретный отпуск. Но теперь бизнес-леди снова в строю: с недавних пор в ее соцсетях вновь можно увидеть сексуальные снимки и провокационные луки.

@kyliejenner

Так, один из самых эффектных кадров появился в блоге девушки 13 декабря: она предстала перед подписчиками в полностью прозрачном платье, расшитом стразами и жемчугом по всей длине. Для чего блондинка примерила такой наряд — можно только догадываться, но поклонники предполагают, что причина кроется в новой фотосессии. И если это так, то нам уже не терпится увидеть результат этой съемки!