Как правильно подобрать одежду после 45

После определенного возраста женщина должна кардинально пересмотреть свой гардероб. Всем хочется выглядеть моложе, но не у всех получается. WomanHit.ru поможет вам покорить окружающих своим образом

Как предупреждала женщин Коко Шанель : «Будьте аккуратны с оригинальностью», и она абсолютно права, ведь оригинальный, как вам кажется, образ может сыграть с вами злую шутку, и вместо всеобщего восхищения вы рискуете получить смешки за спиной. Поэтому не нужно впадать в крайности. Если вы всю жизнь носили короткую юбку, приближаясь к 45-летнему рубежу, пересмотрите свои взгляды на то, каким должен быть гардероб женщины вашего возраста. Важно подчеркнуть достоинства, которые появляются в зрелом возрасте.

Необходимая «база» после 45

Вам просто необходим джемпер из кашемира. Выбирайте благородные цвета — молочный, бежевый и другие пастельные тона. Уравновесить сдержанный верх, придать ему современности помогут джинсы. Однако здесь есть «подводные камни»: несмотря на то, что бежевый цвет предпочтителен для гардероба женщины за сорок, нужно все-таки присмотреться, как вы выглядите в вещах подобного оттенка. Минусом бежевого цвета является его коварная особенность подчеркивать покраснения на коже.

Отличным выбором цвета станут жемчужный и оливковый. Но не стоит совсем уж отказываться от ярких цветов, просто их количество не должно превосходить более сдержанные варианты. Подбирая комплект, не используйте больше трех цветов.

Важным элементом в гардеробе возрастной женщины должен стать пудровый жакет. Его прелесть в том, что он сочетается практически с любой одеждой.

Присмотрите строгое платье-футляр черного или серого цвета. Длина должна быть либо чуть ниже, либо чуть выше колена. Кстати, сюда же отлично впишется упомянутый пудровый жакет. Вообще, платья должны составлять чуть меньше половины вашего гардероба.

Брючный костюм тоже должен «поселиться» на вешалке. Вы свободны менять рубашки под костюм, отдавайте предпочтение шелковым тканям молочного или белого цвета. Рубашек должно быть несколько — на выбор. Что касается верха, вы можете комбинировать его с джинсами или прямой юбкой до колена.

Если вы не представляете свою жизнь без джинсов, берите только классические модели. Цвет должен быть темно-синим или черным. После сорока пяти посадка джинсов поднимается выше. Забудьте лосины, как страшный сон, то же самое касается узких джинсов и фасонов с заниженной талией.

Поэкспериментируйте с сочетаниями блузок и кардиганов. Приобретите аксессуары, например, тонкий ремень, который подчеркнет талию.

Ко всем вышеперечисленным комплектам хорошо подойдет палантин или шелковый платок яркой расцветки.

От чего стоит отказаться

Любые укороченные модели должны быть вычеркнуты из гардероба женщины за 45. Какими бы красивыми ни были ваши ноги. С глубиной декольте тоже нужно быть аккуратнее, если вы не хотите привлекать ненужное внимание. Любые стразы и блестки будут смотреться просто не солидно и удешевят даже самый продуманный образ. И уж ни в коем случае не нужно оголять живот.

Обувь и аксессуары

Черные лодочки — абсолютно не капризный элемент, поэтому смело поставьте их в шкаф, то же самое относится и к бежевым туфлям. Выбирая обувь без каблука, присмотритесь к мокасинам.

Исключите дешевую бижутерию, искусственные камни, однако не стоит злоупотреблять и украшениями из драгметаллов. В этом вопросе важен минимализм.

Сорок пять — самое начало новой активной жизни. То время, когда гардероб претерпевает большие изменения, ведь вы и сами меняетесь.