4 образа, которые сделают вас королевой вечеринки

До Нового года осталось чуть больше двух недель, поэтому пора позаботиться о своем наряде. Вариантов здесь множество, все зависит от ваших предпочтений. Passion.ru подобрал для вас четыре стильных образа, в которых вы будете блистать везде, независимо от выбранной локации и компании.

Бархатный костюм

Бархат по праву считается одной из главных тканей для вечерних нарядов. В нем одновременно сочетаются аристократическая сдержанность и роскошь. Для новогодней вечеринки присмотритесь к бархатному костюму свободного кроя в темных благородных цветах и добавьте контрастности с помощью светлого топа. Дополнить образ можно мерцающим клатчем и классическими лодочками в блестках.

Шелковое платье

Если вам не очень близка тема обилия блесток и пайеток даже на Новый год, то возьмите за основу образа струящееся шелковое платье цвета хаки. В качестве аксессуаров к нему подойдут клатч из сатина и лодочки из фактурного бархата. Добавьте романтичную ноту в образ с помощью кулона в форме сердца.

Атласная юбка

Обычная юбка дает пространство для воображения при создании новогоднего образа, поскольку ее можно комбинировать с большим количеством топов. Мы рекомендуем вам надеть атласную юбку алого цвета с белой блузой, расшитой пайетками. А чтобы образ не получился слишком перегруженным блестками, уравновесьте его сдержанными бархатными лодочками и маленькой сумочкой с декоративной пряжкой.

Платье из перьев

Если хотите создать немного экстравагантный образ — присмотритесь к платью пастельного оттенка на бретелях из необычной фактурной ткани, имитирующей страусиные перья. Добавить красок в образ можно яркими аксессуарами. Остановите выбор на фиолетовой бархатной сумочке на цепочке и замшевых туфлях на шпильке похожего оттенка. Образ завершат золотистые серьги со стразами в форме цветов.