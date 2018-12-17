5 вещей, которые нельзя покупать задешево

"Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи". Эту знаменитую фразу барона Ротшильда, без сомнения, слышали все. Но многие ли поступают, как он?

«Чёрная пятница», распродажа, скидки… Эти слова ласкают наш слух и манят нас, как бездумных мотыльков. Ведь так приятно обзавестись несколькими новыми вещами на ту же сумму, за которую в другое время не смогли бы купить и одной! А как мы радуемся возможности приобрести набор новых футболок, носков или шарфов по чисто символической цене и даже не задумываемся о том, сколько они прослужат!

Сегодня мы расскажем вам о 5 вещах, которые нельзя покупать дешёвыми, и подскажем, как нужно их выбирать.

Джинсы

Качественные джинсы — практически «вторая кожа». Они идеально облегают фигуру и, если подобраны правильно, совершенно не ощущаются. Чтобы купить именно такие, нужно отправляться в фирменный магазин. Только там вам предложат джинсы гарантированно высокого качества.

У вас появилась возможность купить три пары джинсов по цене одной? Не торопитесь. Наверняка вам предложат изделия не самого лучшего покроя. А ведь джинсы вам предстоит носить почти каждый день! Как минимум, они должны быть очень устойчивы к истиранию, не линять (либо совсем немного, и только во время первой стирки) и не деформироваться. Швы должны быть ровными, строчка — равномерной, длина стежков — небольшой. Слегка потяните ткань в обе стороны от шва. Если стали видны просветы, такие джинсы долго не прослужат.

Перед тем, как купить, обязательно примерьте выбранную модель. Вам удобно? Тогда вперёд, к кассе!

Белая футболка

Этот предмет одежды принято относить к «расходным материалам», а потому и тратить на её покупку крупную сумму почему-то не принято. Многие из нас предпочитают купить несколько одинаковых белых футболок и выбрасывать их по мере потери презентабельного вида. В самом деле, ничто так не портит образ, как застиранная футболка, утратившая свою белизну.

Не проще ли купить пару вещей из качественного хлопка? В отличие от дешёвых вариантов, они гораздо дольше остаются ослепительно белыми, как в день покупки, и не теряют привлекательности даже после многократных стирок.

Будьте внимательны! Натуральный хлопок — довольно дорогой материал, который часто подделывают. Перед тем, как купить футболку, слегка сожмите край изделия в руке и немного подождите. Если ткань стала тёплой — смело покупайте. Осталась холодной? В составе есть синтетика.

Трикотаж

Ваша новая водолазка потеряла привлекательный вид после первой же стирки? Она почти наверняка была куплена в масс-маркете и привлекла вас яркостью окраски и чисто символической ценой. Но стоило надеть её два или три раза — и в самых проблемных местах тут же появились катышки, рукава вытянулись, а ворот и манжеты, казавшиеся при покупке такими плотными, совершенно потеряли форму. В чём же дело?

Дешёвый трикотаж изготавливается из акрила — синтетического материала, неустойчивого к деформации и плохо переносящего трение. Единственное его достоинство — цена. Но так ли это?

Качественный пуловер из альпаки или кашемира стоит столько же, сколько десять или двенадцать акриловых, но, в отличие от последних, переживёт не одну стирку и будет после этого как новый даже через пять лет постоянной носки. Акриловая же водолазка не выдержит и двух месяцев. Стоит ли покупать дешёвый трикотаж, если можно сэкономить немалую сумму, купив действительно качественную вещь?

При покупке трикотажа внимательно изучайте состав материала. Чем меньше в нём синтетики, тем лучше.

Деловой пиджак

Элегантный пиджак, ненавязчиво подчёркивающий достоинства как мужской, так и женской фигуры и деликатно скрывающий её недостатки, купить очень непросто. Те модели, что предлагает нам масс-маркет, предназначены для некой усреднённой фигуры с определёнными пропорциями, весьма далёкими от реальности. Между тем, пиджак — не свитер, принцип «тут растянуть, там разутюжить» в этом случае работать не будет.

Он должен сидеть идеально, нигде не топорщиться, ни в коем случае не жать, но и не висеть мешком. Не менее важна и длина рукавов. Слишком длинные выглядят так, словно на вас надета вещь «на вырост». Коротковатые ничуть не лучше: они вызывают подсознательное неприятие, невольно отталкивают, наводят на мысль о скуповатости собеседника.

Что же делать? Купить статусный пиджак в дорогом магазине. Если есть возможность сшить его на заказ — ещё лучше. А уж если вы сами отлично шьёте, у вас есть возможность стать обладательницей действительно эксклюзивной вещи за вполне приемлемую сумму!

Обувь

Вот уж на чём нельзя экономить, так это на обуви. Она должна быть красивой, прочной, комфортной, выполненной из экологичных материалов, хорошо пропускающих воздух, — для обуви это особенно актуально.

гибкая подошва;

крепкий задник;

устойчивый каблук;

отсутствие резкого синтетического запаха. Прежде чем купить понравившиеся вам туфли или ботильоны, обязательно осмотрите и примерьте их. Показателями качества служат:

Не торопитесь разуваться. Сделайте несколько шагов, переступите с пятки на носок и обратно, проверьте, удобно ли вам на каблуках такой высоты. Только убедившись в том, что вам вполне комфортно, можете совершить покупку.

Качественная вещь, которую вы будете носить долго и с удовольствием, стоит своих денег. Даже если вы привыкли покупать одежду на рынке или в китайских интернет-магазинах, никогда не поздно пересмотреть свои приоритеты. Подумайте об этом!