Бренд Виктории Бекхэм несет серьезные убытки 

Печальные новости для поклонников творений Виктории Бекхэм: за прошедший год ее марка понесла серьезные финансовые потери. За прошедшие 12 месяцев убытки выросли на 2 миллиона фунтов стерлингов и достигли суммы 10,2 млн в год. По подсчетам экспертов, в день Victoria Beckham теряет около 27 тысяч фунтов — и это при том, что все-таки имеет неплохую прибыль: к примеру, только за 2017 год доходы выросли на 17%, что составляет 42,5 миллиона фунтов стерлингов. Впрочем, волноваться за будущее бренда пока не стоит: компания стоит 240 миллионов и едва ли сможет в ближайшее время прогореть. А потому мы не сомневаемся, что Вики, известная сильным характером, в 2019 году с помощью своей команды сможет наладить дела фирмы.