Почему носят два кольца на безымянном пальце

Два кольца на безымянном пальце у девушки — случай редкий, но встречающийся. И такая традиция у многих вызывает недоумение. Ведь обручальное кольцо — это символ брачных уз, а традиции многомужества в современном мире как-то не наблюдается. Так что же обозначают эти два кольца и в каком случае их можно носить?

Традиции ношения двух колец

Н. Ф. Марков в своей статье «Вдовы и вдовство в духовенстве» объясняет, что два кольца на безымянном пальце может носить вдова в память об ушедшем муже: свое и кольцо супруга. Находящиеся рядом украшения как бы символизируют неразрывную связь между супругами — как и до несчастья.

Но не всегда два кольца — это отсылка к печальному прошлому. Многие девушки используют два украшения и в других случаях. Например, носят вместе с обручальным кольцо для помолвки или венчальное кольцо. Согласно примете не рекомендуется снимать помолвочное кольцо до свадьбы. И многие девушки так привыкают к нему, что продолжают носить и после обручения. Тем более, что обычно для помолвки приобретают более роскошные кольца и перстни, чем для свадьбы.

Некоторые приметы не советуют носить вместе помолвочное и обручальное кольца — якобы это ведет к неизбежным мужским изменам. Но существуют и поверья, не рекомендующие снимать кольцо, подаренное при помолвке. Каким из примет верить — личный выбор каждой девушки.

Традиция предписывает носить венчальное кольцо на левой руке (Н. Ф. Марков «Венец брачный»). Но многие православные делают выбор в пользу правой руки, ведь для осенения себя крестным знамением используется именно она. Таким образом венчальное и обручальное кольца оказываются рядом.

Когда еще носят два кольца

Не всегда два кольца на обручальном пальце — это символизм. Иногда — просто дань моде. Ну а некоторые носят два кольца из практических соображений. Например, если одно из колец велико и соскакивает с пальца, но при этом дорого как память или символ и не носить его нельзя. Так что, если вы не суеверны, возьмите этот способ на заметку.

Кроме того, вторым кольцом — к обручальному — может стать украшение, подаренное на годовщину свадьбы. В некоторых странах таким образом женщины носят даже три кольца: помолвочное, обручальное и подаренное на годовщину.

Стоит рассказать и об еще одном распространённом способе ношения колец, если вы не желаете, чтобы два украшения соседствовали на безымянном пальце. Издревле в таком случае кольца носили на цепочке на шее — в виде оригинального украшения, заменяющего кулон.