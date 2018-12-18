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Модные цвета нарядов для встречи Нового года 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Праздник уже на носу, а вы все еще не знаете, в чем встречать? Спешим на помощь и помогаем определиться с цветом вашего наряда.
Год Желтой Земляной Свиньи модные астрологи рекомендуют встречать в платьях золотистых и песочных оттенков. Подойдут также лимонный, коричневый, зеленый. В тренде — пастельные и мятные тона.
Увы, в этом годы специалисты рекомендуют отложить маленькое черное платье до лучших времен. Но если именно такой наряд вы планировали приобрести к торжеству, то постарайтесь сделать так, чтобы в образе были цветовые элементы желтого или золотого цвета.
Особенно востребованы пышные ассиметричные платья коричневого и песочного оттенков. Также на пике популярности — струяющиеся платья до пола с акцентом на декольте.
Девушкам, которые предпочтут остальным цветам коричневый и зеленый, стоит присмотреться к стилю ретро, а также платья с открытыми плечами. Спокойную цветовую гамму прекрасно уравновесит эффектный верх праздничного наряда.
Женский форум
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