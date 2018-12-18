Модные цвета нарядов для встречи Нового года

Праздник уже на носу, а вы все еще не знаете, в чем встречать? Спешим на помощь и помогаем определиться с цветом вашего наряда.

Год Желтой Земляной Свиньи модные астрологи рекомендуют встречать в платьях золотистых и песочных оттенков. Подойдут также лимонный, коричневый, зеленый. В тренде — пастельные и мятные тона.

Увы, в этом годы специалисты рекомендуют отложить маленькое черное платье до лучших времен. Но если именно такой наряд вы планировали приобрести к торжеству, то постарайтесь сделать так, чтобы в образе были цветовые элементы желтого или золотого цвета.

Особенно востребованы пышные ассиметричные платья коричневого и песочного оттенков. Также на пике популярности — струяющиеся платья до пола с акцентом на декольте.

Девушкам, которые предпочтут остальным цветам коричневый и зеленый, стоит присмотреться к стилю ретро, а также платья с открытыми плечами. Спокойную цветовую гамму прекрасно уравновесит эффектный верх праздничного наряда.