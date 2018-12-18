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10 вещей, без которых не обойтись в 2019 году 

Собака.ru 7 часов назад
Фото: Собака.ru
«Собака.ru» просмотрела ready-to-wear и pre-fall коллекции мировых брендов и составила шопинг-гид по главным вещам 2019-го. Футболки с кинопостерами, сумки-мешочки и брюки из вареного денима — эти детали сделают модным любой повседневный образ.

Шелковый платок

Для тех, кто не принимает балаклаву, мерзнет в бейсболке и раздражается от шерстяной шапки, дизайнеры возвели в тренд шелковые платки. Но теперь их можно носить не только на голове с бантиком на подбородке — Burberry повязывают аксессуар как плед, Dries Van Noten оборачивают его как юбку, а Versace превращают в бандану легким движением руки. Таким образом, одна функциональная и качественная вещь заменяет сразу несколько предметов гардероба: это ли не лучшая инвестиция в 2019 год?

Вареные джинсы

«Горшочек, вари!», — приказали Мария Грация Кьюри, Стелла Маккартни и Эди Слиман для своей первой коллекции Celine, в которой вареные джинсы стали непредсказуемым (и одним из самых классных!) элементов стайлинга. Если в СССР «джинсы-варенки» носили только по праздникам, то в следующем году они заполонят театры, музеи, красные дорожки и офисы со свободным дресс-кодом. Советуем примнуть к «ранним инфлюэнсерам» и приобрести (или достать из запасов) вещь прямо сейчас.

Дождевик

Петербург диктует: историческую вещь нашего дресс-кода — дождевик — в следующем году будут носить все европейцы. Причем не только в дождь и стужу, но и в солнечный летний день: платье в пайетках, сандалии с бисером, однотонные юбки и гуттаперчевые кроссовки ему в фэшн-помощь!

Широкие брюки

Маст-хэв, хайлайт, it-вещь: к широким брюкам применимы все модные коннотации. В лукбуках французских, миланских и лондонских брендов они появляются чаще всего, причем не только как отдельный предмет гардероба, но и как дополнение к длинному платью, альтернатива колготкам под юбку и замена классических брюк со стрелками в смокинге. Как носить, учитесь у Givenchy, Balenciaga, 3.1 Phillip Lim и Chloé.

Футболка с постером

На смену мерчу музыкальных групп AC/DC, Kiss и Iron Maiden, который был популярен в прошлом году, пришли футболки с кинематографическими постерами. Американский бренд Calvin Klein вспоминает главных героев фильма «Челюсти», а российский 404 NOT FOUND — провокационную сцену с Шэрон Стоун из «Основного инстинкта». Вы же можете поместить на одежду любой скриншот — будь то «Симпсоны», «Капитан Марвел» или «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», обратившись в ближайший копицентр и замешав результат с мини-юбкой, гольфами и лодочками на шпильке.

Велосипедки

Если вы не решались на покупку велосипедок, глядя на Ким Кардашьян, то в 2019-м — самое время. Теперь, помимо звезды реалити-шоу, их носят на работу, встречу с друзьями и даже вечернее мероприятие Лотти Мосс, Алана Аррингтон, лучшая модель этого года Кайя Гербер и кавер-герл ноябрьского номера «Собака.ru» Юлия Матвиенко.

Костюм

Покупка, которая значительно упростит вам жизнь в новом году, — костюм. Носите его с бланковой рубашкой и галстуком, как на показе Celine, стилизуйте вьетнамками, как на перфомансе Dior, надевайте на голое тело, как в коллекции Alexander McQueen, и сочетайте с гимнастическим купальником, как на шоу Gucci.

Миниатюрная сумка-мешок

Отличной альтернативой прямоугольному клатчу, который снижает градус эффектности любого вечернего образа, становится небольшая сумка-мешок. Jil Sander делают ее из кожи, Alexander Wang посыпают блестками, Attico декорируют страусиными перьями, а Jacquemus плетут из соломы. И как выбрать?

Очки-маска

После повальной тенденции на узкие очки, как у Тринити из фильма «Матрица» или дальнобойщика из 90-х, дизайнеры перешли в другую крайность. В следующем году героини стритстайла будут позировать фотографам в «масках», которые закрывают половину не выспавшегося лица и избавляют от использования SPF-крема. А если они еще и тонированы, как в весенне-летней коллекции Gucci, их можно использовать в качестве маски для сна — в самолете или в общественном транспорте по пути на работу.

Обувь из сетки

«Верните мне мой 2016-й!», — кричат Пол Эндрю, Алекса Чанг и Джорджо Армани. Сетка, популярная в расцвет камбэка 90-х, перебралась на туфли, эспадрильи, мюли, балетки и сапоги. Вариант, конечно, не для Петербурга, но нам нравится: если повезет со следующим летом, будем носить сетчатую обувь с комбинезонами в цветок.
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