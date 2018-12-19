Блузки, которые должны быть у каждой женщины

Недавно мы смотрели, какие юбки должны быть в гардеробе любой женщины, а теперь давайте решим, с чем нам эти юбки сочетать.

1. Белая классическая рубашка

Номер один в нашем списке — белая блузка. Это вещь, которая никогда не перестанет быть актуальной. Выбирайте один из двух вариантов: либо это будет хлопковая рубашка в мужском стиле, либо более женственная блузка из шелка, вискозы или полиэстера.

Прелесть в том, что сочетать белую блузку можно с 70% вашего гардероба: с любыми джинсами (прямыми, скинни, бойфрендами), юбками (карандаш, солнце, миди, мини), брюками (чинос, кюлотами, клеш), шортами. Она идеально подходит для собеседований, деловых встреч, рабочих будней. Она хорошо сидит как на худышках, так и на полных девушках, и ее разрешается носить в любом возрасте. В общем, однозначно — must have.

2. Блузка с принтом

Вторая обязательная блузка — с ярким принтом. Цветочки, горошек, полоска, котики, леопард, сердечки: все, что пожелает ваша душа и что будет вас стройнить. И если белая блузка кажется хорошим вариантом для официального выхода, то рубашка с принтом подойдет для встречи с подругами, свидания, похода в кино, на выставку, на концерт, по магазинам.

С чем ее носить — с юбкой или брюками, решайте сами. Однако не забывайте, что с принтом нужно быть осторожной: он легко может состарить или, наоборот, сделать похожей на пятилетнюю девочку.

3. Прозрачная блузка

При создании образа с любыми прозрачными вещами очень важно соблюсти тонкую грань между вульгарностью и красотой. Надевать под такую вещь вычурное кружевное белье или совсем ничего не надевать — это моветон, а вот подобрать к блузке простой топ или скромное повседневное белье той же расцветки — это совсем другое дело.

Также стоит обратить внимание на прозрачные блузки с узорами: принт «затемнит» ваши обнаженные места. Кроме того, вы можете надеть под блузку не только бюстгальтер, но и боди или корсет.

4. Женственная блуза с бантом / рюшами / жабо

Чтобы быть женственной и романтичной особой, вам обязательно нужна красивая блузка с каким-нибудь декоративным элементом, например, с жабо или с бантом.

Конечно, такие блузы требуют соответствующего «окружения»: элегантные костюмы, узкие или очень широкие брюки, туфли на каблуках. Маленькая деталь так преображает образ, что он уже не требует никаких других украшений.

5. Блузка с коротким рукавом

И еще одна блузка, которая должна висеть в вашем шкафу, — это простая модель с коротким рукавом. Прекрасно подходит не только для лета, но и для зимы — просто накиньте на плечи пиджак или трикотажный кардиган.