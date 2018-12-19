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Российский дизайнер одела Ким Кардашьян 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: @kimkardashian
18 декабря Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в Instagram свое фото в платье российского дизайнера, участника Mercedes-Benz Fashion Week Russia — YASYA MINOCHKINA.
За 8 часов пост набрал 2 397 727 лайков. Первой в этом наряде на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia появилась российская модель и инстаграм-блогер Анастасия Решетова в рамках показа бренда YASYA MINOCHKINA SS'18. Все платье — ручной работы.
«Как-то мы были на вечеринке в Каннах у Фаваза Груози. Мы сидели на террасе вместе с Ким, она смотрела на самый большой бриллиант в мире. Я подумала, что создам «голое» платье — как бриллиант — специально для нее», — рассказывает Яся Миночкина. — Платье вызвало широкий резонанс по всему миру».
В одежде бренда YASYA MINOCHKINA ранее выходили такие звезды, как Леди Гага, Джессика Альба, Пэрис Хилтон, Ирина Шейк и другие.
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