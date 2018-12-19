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6 культовых платьев Versace, вошедших в историю 

FashionTime 3 часа назад
Фото: FashionTime
В этом году Versace представили Pre-fall коллекцию с двумя культовыми платьями 1994 и 2000 годов, которые до сих пор вызывают бурные обсуждения. Мы решили вспомнить эти и другие наряды бренда, вошедшие в историю моды.

Красное платье с глубоким декольте

FashionTime
Легендарное появление Синди Кроуфорд на церемонии Оскар в 1991 году обсуждают до сих пор: этот наряд прочно связан с историей модного Дома.

Синее атласное платье

FashionTime
Принцесса Диана, близкая подруга и муза Джанни Версаче, появилась в этом роскошном платье на приеме в Сиднее в 1996 году.

Черное платье с золотыми булавками

FashionTime
В черном платье с разрезами, которые скреплены золотыми булавками, актриса Элизабет Херли появилась на премьере фильма «4 свадьбы и одни похороны» в 1994 году.

Зеленое шифоновое платье

FashionTime
Этот наряд хорошо помнят поклонники Дженнифер Лопес — в нем звезда была на церемониии Grammy в 2000 году.

Черное бархатное платье-бюстье

FashionTime
Наряд, который Анджелина Джоли выбрала для церемонии Оскар в 2012 году, превратился в мем из-за странной позы актрисы.

Сиреневое облегающее платье

FashionTime
В 2013 году певица Леди Гага изображала Донателлу Версаче в рекламной кампании бренда. Это же платье певица надела на церемонию American Music Awards.
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Женский форум
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