6 культовых платьев Versace, вошедших в историю

В этом году Versace представили Pre-fall коллекцию с двумя культовыми платьями 1994 и 2000 годов, которые до сих пор вызывают бурные обсуждения. Мы решили вспомнить эти и другие наряды бренда, вошедшие в историю моды.

Красное платье с глубоким декольте

FashionTime

Легендарное появление Синди Кроуфорд на церемонии Оскар в 1991 году обсуждают до сих пор: этот наряд прочно связан с историей модного Дома.

Синее атласное платье

FashionTime

Принцесса Диана, близкая подруга и муза Джанни Версаче , появилась в этом роскошном платье на приеме в Сиднее в 1996 году.

Черное платье с золотыми булавками

FashionTime

В черном платье с разрезами, которые скреплены золотыми булавками, актриса Элизабет Херли появилась на премьере фильма «4 свадьбы и одни похороны» в 1994 году.

Зеленое шифоновое платье

FashionTime

Этот наряд хорошо помнят поклонники Дженнифер Лопес — в нем звезда была на церемониии Grammy в 2000 году.

Черное бархатное платье-бюстье

FashionTime

Наряд, который Анджелина Джоли выбрала для церемонии Оскар в 2012 году, превратился в мем из-за странной позы актрисы.

Сиреневое облегающее платье

FashionTime