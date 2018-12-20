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Как и с чем носить топ с пайетками 

WMJ.ru 15 часов назад
Фото: WMJ.ru
Думаешь, чтобы выглядеть красиво и стильно, нужно иметь огромную гардеробную и 365 комплектов одежды на каждый день? Редакция WMJ.ru на своем примере решила показать, как на базе одной трендовой вещи создать 5 крутых образов.
В преддверии Нового года каждый бренд — от масс-маркета до люкса — представляет свою праздничную коллекцию с пайетками. Каждой из нас хочется блистать в самую долгожданную ночь года, но куда в таком виде можно отправиться еще? WMJ.ru расскажет и покажет!
Новогодняя ночь — самое время для экспериментов. Не бойся выделяться и смело сочетай юбку и топ с пайетками. В этом случае можешь пренебречь аксессуарами, ведь ты и так не останешься незамеченной!
Попробуй яркий топ разбавить простыми джинсами скинни. В таком образе ты можешь пойти на встречу с друзьями или свидание, а если сверху накинуть классическую белую рубашку вместо жакета, то можно смело красоваться перед коллегами в Casual Friday.
Помимо обычных скинни, топ с пайетками будет хорошо смотреться и с классическими брюками, и с джинсами-бойфрендами. Выбирай оттенок, исходя из цвета верха.
Не менее эффектный образ можно создать с помощью кожаных шорт. Добавь удлиненный жакет и ботфорты на плоской подошве. Так ты не будешь выглядеть вульгарно и не замерзнешь даже зимой.
Обувь к топу с пайетками выбирай, ориентируясь на свои предпочтения и на место, куда планируешь отправиться. Такой тип верха будет хорошо смотреться и с грубыми ботинками, и с утонченными лодочками.
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