Перебираем гардероб: 5 признаков того, что вы стареете

Вещи могут многое сказать о владельце. В том числе — выдать возраст. WomanHit.ru расскажет, почему это происходит и как избежать модного провала

Не только наше лицо выдает возраст. Признаки старения довольно четко просматриваются и в гардеробе человека. Хорошо, если вы стремитесь одеваться элегантно, изящно и, вообще, только украшаете себя с возрастом при помощи подходящих именно вам фасонов и цветов. Однако в гардеробе встречаются «артефакты», которые выдают в вас женщину в возрасте.

У вас все меньше обуви на каблуке

Низкая платформа несомненно удобнее, чем туфли на высокой шпильке. Да и в эпоху буйства дизайнов и цветов можно подобрать вариант ничуть не хуже лодочек на каблуке. Тем не менее не нужно полностью отказываться от каблуков, ведь это один из основных элементов женственности: походка меняется в лучшую сторону, вы выглядите и чувствуете себя привлекательнее. Подберите в магазине идеально подходящий вам вариант.

Короткие вещи пропали из вашего гардероба

Да, возможно, женщинам в возрасте не стоит злоупотреблять мини-юбками, на молодых девушках они смотрятся более гармонично. В возрасте за 45 желательно отдавать предпочтение длине от середины колен и ниже. Но все же бывают ситуации, когда хочется отвлечься и надеть вещь, которую вы долго хранили и собирались выбросить. Однако обратите внимание на то, как выглядят ваши ноги: если все в порядке, смело доставайте мини к лету.

Вы покупаете одежду из натуральных тканей

Не можем не согласиться с вашим выбором. Вещи из натуральных материалов очень приятно носить, они дорого выглядят и долго остаются в хорошем виде. Мало кому понравятся катышки и потеря цвета, что свойственно искусственным материалам. Но если же вам все-таки понравилась вещь, допустим, из синтетики и вам тяжело пройти мимо, можете смело ее взять, главное, чтобы это не вошло в привычку и подобные вещи не занимали большую часть вашего гардероба.

Большинство ваших украшений остались неизменными

В вопросах аксессуаров принципиальность неуместна. Ведь это то, что дополняет, если не сказать формирует, ваш стиль и образ. Вы отпечатываетесь в памяти ваших знакомых именно с теми аксессуарами и украшениями, которые носите чаще всего. Постарайтесь подобрать к каждому новому образу новый элемент, совсем не обязательно полностью обновлять шкатулку, просто прикупите несколько изящных цепочек на вечер и оригинальную брошку для дневных мероприятий.

Ваш стиль неизменен вот уже долгое время

Такое происходит в случаях, когда вы точно знаете, какие вещи вам подходят, а на каких не стоит даже задерживать взгляд. Попробуйте пересмотреть свою точку зрения. Стиль можно менять на протяжении всей жизни, он не может быть статичным. Вы меняетесь, а вместе с вами изменяется фигура и внешность в целом. То, что идеально подходило вам пять лет назад, может стать старомодным к настоящему моменту и не подходить вам по фактуре. Не бойтесь экспериментировать с образом независимо от возраста.