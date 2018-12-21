10 культовых предметов гардероба, изменивших мир

Задумывались ли вы когда-нибудь что бы было, если бы не изобрели колготки, джинсы и другие незаменимые вещи вашего гардероба?

Тренды приходят и уходят, а базовые вещи десятилетиями остаются в нашем гардеробе в разных их вариациях. Вот 10 вещей, которые заметно упростили жизнь всем женщинам мира.

Капроновые колготки

Причиной возникновения женских колготок стала мода на короткие юбки, которые открывали женские ножки. Чулкам невозможно было скрыться за такой длиной. Американская актриса и танцовщица Энн Миллер стала одной из первых носить колготки и ввела их в моду с киноэкранов.

Маленькое черное платье

Гениальное изобретение Коко Шанель увидело свет благодаря совсем не праздничному событию. Это был траур по Бою Кейпелу, разбившемуся на Лазурном берегу. Официальный траур Шанель носить не могла, так как Кейпел был женат на другой женщине. Французский свет сначала насмехался над платьем, называя его «казусом, анекдотом, недоразумением». Но уже через полгода у Шанель появилось множество заказов на именно такие платья.

Туфли на шпильке

В 50-е годы туфли-лодочки становятся именно такими, которыми мы привыкли их видеть. Парижский модельер Роже Вивьер заостряет носы туфель и поднимает шпильку до 8 см, а позже Сальваторе Феррагамо специально для Мэрилин Монро и фильма «В джазе только девушки» решил увеличить высоту до 10 см. В современном мире сексуальные туфли на шпильке присутствуют в гардеробе каждой женщины.

Сумочка-клатч

Первые клатчи появились еще в 17 веке, модницы носили мягкие мешочки с затягивающимся шнурком, который вешали на запястье. Первые клачти были такими маленькими, что их часто делали из драгоценных материалов и называли минодьерами. В 19 веке в моду вошли клатчи четкой формы без шнурков, они смотрелись гораздо элегантнее. С легкой руки Кристиана Диора клачт стал неотъемлемой частью образа new look и прочно занял свое место в мире моды.

Джинсы

В 1853 году портной Леви Страусс сшил штаны из парусины с двойной прострочкой, петлями для ремня и глубокими карманами для рабочих-золотоискателей. С тех пор джинсы преодолели много изменений: они лишились паховой клепки, стали шиться из саржи, приобрели разные фасоны и цвета. Сегодня джинсы — одна из самых важных вещей гардероба как мужчин, так и женщин.

Бюстгалтеры пуш-ап

В 1994 году произошла настоящая революция в истории бюстгалЬтера. Именно тогда изобрели модель Wonderbra (“чудо-лифчик”, который приподнимал грудь, придавая ей более привлекательную форму). Он состоял из 40 деталей, вместо привычных 20. Эффект бюстгальтеров пуш-ап достигается за счет специальных кармашков, которые находятся внизу чашечки и в них вставляются подушечки, изготовленные из силикона, поролона или геля.

Бикини

В 1946 году в Америке на сцене Казино де пари появилась танцовщица в первом настоящем бикини. Свое название купальник получил от атолла Бикини в Тихом океане. Там шли испытания ядерного оружия. Такая параллель подразумевала, что новый купальный костюм оказал на всех эффект разорвавшейся бомбы. Но тогда бикини еще не носили повсеместно, считая костюм слишком вульгарным и вызывающим. А вот в 60-е годы, в период сексуальной революции, женщины стали надевать все более и более откровенные купальники. С тех пор поклонницы ровного загара не представляют свою жизнь без бикини.

Балетки

Прототипом балеток стали балетные пуанты. Всемирную популярность балетки приобрели благодаря Бриджит Бардо и ее фильму «И Бог создал женщину». Они были созданы Роз Репетто в 1947 году. А в 1957 году мастер Сальваторе Феррагамо создал черные балетки из замши для Одри Хепберн (которая, кстати, носила 41 размер ноги при росте 176 см).

Солнцезащитные очки

Полноценное массовое производство солнцезащитных очков берет свое начало в далеком 1929 году. Вначале эти очки стали продаваться на пляжах штата Нью-Джерси, а уже со временем стали продаваться повсеместно. Буквально через несколько лет, в 1936 году на рынок вышли достаточно технологичные солнцезащитные очки с поляроидными светофильтрами. С течением времени солнцезащитные очки помимо основного своего назначения приобрели статус модного аксессуара. Их триумфу и широкой популярности немало поспособствовали звезды Голливуда, большие любители прятаться за темными стеклами от назойливых поклонников и тем самым придавать своему образу загадочность и недоступность.

Пуховик

История пуховой одежды ведет начало с XV века, когда впервые на ярмарки Руси попали легкие пуховые одежды из Азии. Эти одежды отличались высокими тепловыми свойствам, но были очень объёмными, без учёта модных тенденций и внешней привлекательности. Популярности пуховиков поспособствовал Ив-Сен-Лоран, сделавший женский пуховик легкой и изящной вещью, которую захотела иметь в своем гардеробе каждая модница.