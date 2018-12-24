«Все маленько прибаливают»

В 2018 году мир сходил с ума по Меган Маркл — молодой жене принца Гарри . Бывшая актриса стала новой иконой стиля и одновременно — объектом для критики. На подиумах дизайнеры боролись за инклюзивность и права меньшинств, а индустрия сотрясалась от их скандалов. «Лента.ру» подвела главные итоги 2018 года в мире моды.

Новая икона стиля: Меган Маркл

Самой обсуждаемой персоной года стала Меган Маркл. Сначала все с нетерпением ждали королевской свадьбы. Затем обсуждали каждое ее появление на публике уже в статусе герцогини Сассекской. Гадали, беременна ли она, а затем радовались, что беременность подтвердилась. В декабре Google опубликовал список самых популярных личностей 2018 года. Выяснилось, что пользователи всего мира вводили запрос с именем Меган Маркл чаще любых других. Даже в России Меган заняла вторую строчку по «запрашиваемости» (после Хабиба Нурмагомедова ).

Но поклонники с замиранием сердца следили не только за личной жизнью бывшей актрисы и феминистки, но и за ее гардеробом. Мир разделился на тех, кто восхищается герцогиней, и тех, кто регулярно ловит ее на нарушении дресс-кода.

С последним проблемы возникали действительно часто: то юбку слишком короткую наденет, то декольте чересчур вызывающее, то колготки блестящие. Не обошлось и без курьезов. Беспечная герцогиня забывала срезать с обновок этикетки, выбирала неподходящие бюстгальтеры, прилюдно обливалась вином, а иногда и вовсе демонстрировала нижнее белье.

Chris Jackson / Getty Images

Но как бы громко ни глумились завистники, одежду «как у Меган Маркл» буквально сметали с полок, а герцогиня стала примером для подражания. Сначала британские СМИ уличали в копировании стиля Меган женщин из королевской семьи, затем голливудских звезд, а позже заметили, что даже в ассортименте крупных масс-маркетовых производителей, таких как Zara и H&M, стали появляться вещи, явно навеянные гардеробом принцессы. Эксперты моды прозвали явление «эффектом Меган Маркл» — резким скачком спроса на одежду, обувь или аксессуары, в которых жена принца Гарри выходит в свет.

Принцесса стала задавать тренды. Так, например, в начале года Всемирный золотой совет (World Gold Council) объявил о резком взлете продаж украшений из желтого золота и объяснил его пристрастием герцогини к этому металлу. Более того, всем вдруг понравилась природная красота Маркл, особенно ее веснушки. Дошло до абсурда: люди всех полов и возрастов ринулись в тату-салоны с просьбой набить им фейковые веснушки на носу «во имя естественности».

И тем не менее главной трендсеттершей британцы все же избрали жену принца Уильяма Кейт Миддлтон . Ежегодный отчет заказов онлайн-ретейлера eBay показал, что фамилии дизайнеров, которые шили одежду для Кейт, вбивались в поисковик сайта чаще тех, что изготавливали наряды для Меган. Кажется, борьба двух герцогинь за право называться иконой стиля только началась.

Явление года: что естественно, то не стыдно

Инклюзивность, бодипозитив и любовь к себе достигли пика не только в социальных сетях, но и на показах модных брендов. Во время шоу журнала Sports Illustrated, например, модель совместила приятное с полезным: демонстрировала купальник и без всякого стеснения кормила грудью младенца. Через пару месяцев ее беременная коллега начала рожать прямо на показе личного бренда Рианны Savage х Fenty. Как только модель завершила свой выход и зашла за кулисы, у нее начались схватки.

Под Новый год отличилась и голливудская актриса Рейчел Макадамс : она сфотографировалась для глянцевого журнала с двумя молокоотсосами на груди. Странно выглядела и дочь Мадонны на Нью-йоркской неделе моды: несмотря на откровенность наряда, перед выходом на подиум 21-летняя Лурдес Леон решила не брить ноги.

@clairerothstein

Благодаря тому, что о себе во весь голос заявили тучные модели, женщины с телесными изъянами, инвалиды, трансгендеры, чернокожие и мусульманки, многое в индустрии произошло впервые. Впервые с 1997 года чернокожая девушка открыла показ Prada на Миланской неделе моды. Впервые самая полная в мире модель Тесс Холидей попала на обложку журнала Cosmopolitan

Впервые в истории в Саудовской Аравии состоялась Арабская неделя моды. Впервые со дня основания журнала Vogue для его обложки сфотографировалась женщина в хиджабе. Впервые модные журналы перестали фотошопить тела моделей на рекламных фотографиях. И, наконец, впервые провалился показ нижнего белья Victoria’s Secret. И впервые из-за того, что в нем принимали участие исключительно стройные девушки.

На фоне этого люксовые модные дома искали способ привлечь внимание к своим показам. Модели Gucci выходили к гостям с собственными головами в руках. Сумки Dolce & Gabbana вылетали из-за кулис на дронах. Дизайнеры Maison Margiela прикручивал айфоны к ногам моделей. Марка GCDS выпустили на подиум девушек с тройной (полуобнаженной) грудью. А в Томске прошел показ смирительных рубашек. Их автор посчитал, что в России «все маленько прибаливают», и его творение поможет людям справиться «с кризисом, который вокруг».

Тренд года: Россия

Россию в прессе обсуждали даже больше, чем Меган Маркл, и далеко не всегда в негативном ключе. Пока на политической арене страна пропускала удар за ударом, сваливаясь в изоляцию, на модном фронте, напротив, одерживала победу за победой, распространяя свое влияние. Мощным оружием стал чемпионат мира по футболу, на котором внезапно родился модный тренд. 1 июля на матче сборных России и Испании поедающие хот-доги болельщики в кокошниках попали в кадр во время трансляции и моментально превратились в мем.

Кокошники стали одним из символов ЧМ, а Российский экспортный центр решил начать поставки национального головного убора за рубеж, отмечая, что он пользуется особым спросом во Франции, Бельгии и США. Кокошник добрался и до королевской семьи: осенью британская принцесса Евгения вышла замуж в изумрудной тиаре под названием «Русский кокошник». Позже вскрылось, что в российских изумрудах Меган Маркл планировала появиться на своей свадьбе с принцем Гарри. Но королева решительно запретила ей надевать тиару именно из-за российского происхождения драгоценных камней.

Американских знаменитостей, напротив, манили Россия, российские бренды и особенно русский язык. Ким Кардашьян и Канье Уэст наряжались в одежду российских марок, а сына фотографировали в свитерах с кириллицей. Жена Джастина Бибера Хелли Болдуин гуляла по Лос-Анджелесу с яркой надписью «Россия» на груди. Глава дома Vetements Демна Гвасалия пошил ярко-красные сапоги и сумки с принтами в виде герба России с обложек заграничных паспортов, а нейтральную форму российской сборной признали самой стильной на Олимпиаде в Пхенчхане. «Мы не можем звать их "Россия", но мы можем называть их стильными», — комментировал The Wall Street Journal . Даже без пяти минут миллиардерша Кайли Дженнер приклеивала накладные волосы российского «производства».

Более того, любимая прическа российских гопников из 90-х (вернее, солдат императорской, а потом и Красной армии) — бритая голова с прилипшей ко лбу кокетливой челкой — взорвала шоу того же Гвасалии в начале года. Хайпом из прошлого стала не только челка: вещи, от которых модники воротили нос последнее десятилетие, захватили Голливуд и Instagram. Соцсети наводнили фотографии блогеров в уродливых «папиных» кроссовках, леопардовых шубах, резиновых тапках и панамках — прямиком с Черноморского побережья, синтетических кислотных велосипедках, экстремально узких очках, расклешенных джинсах и вельвете. Особой любовью хайпбисты прониклись к плетеным авоськам и оголенным в любое время года пупкам.

Не отставали и российские часовщики: независимый мастер Константин Чайкин получил специальный приз престижной швейцарской премии GPHG (Grand Prix d'Horlogerie de Genève, Гран-при высокого часового искусства) в номинации Audacity Prize за свою модель Clown.

Проблема года: харассмент

Горячо было и на красных ковровых дорожках, но совсем по другой причине: десятки знаменитых и успешных женщин оголялись в знак борьбы с сексуальными домогательствами. В марте в Instagram появился черный список фотографов, агентов и стилистов, уличенных анонимными моделями в харассменте. После этого весь год активистки разгуливали по улицам мира в кружевном белье, пытаясь привлечь внимание общественности к проблеме.

К делу подключились и знаменитости: британская топ-модель Кара Делевинь призналась в соцсетях, что «не сдавала» своего обидчика, так как, несмотря ни на что, не хотела разрушать его жизнь. Прервала молчание и американская певица Леди Гага . Она пришла на премию Elle Women in Hollywood в огромном мужском костюме на голое тело и публично объявила, что тоже стала жертвой сексуального насилия, и теперь своим внешним видом демонстрирует женскую власть.

Лидеры мнений: сестры Кардашьян-Дженнер

Представители семейства Кардашьян-Дженнер, кажется, подмяли под себя сразу несколько отраслей, установив и обновив несколько мировых рекордов. На этот раз впереди всех оказалась младшая сестра — предпринимательница и модель Кайли Дженнер. В свои 20 лет она успела не только родить первого ребенка, но и раскрутить свою косметическую фирму Kylie Cosmetics настолько, что получила звание кандидатки в самые молодые миллиардерши в мире. По данным составившего список богатейших молодых предпринимателей журнала Forbes, к середине лета ее состояние достигло 900 миллионов долларов.

Кайли определили на первое место и в рейтинге самых «дорогих» пользователей Instagram — Rich List 2018: стоимость каждого рекламного поста в ее аккаунте оказалась равна одному миллиону долларов. Девушка опередила даже старшую сестру Ким Кардашьян, которая, кстати, оказалась только на четвертом месте, зарабатывая 720 тысяч долларов за публикацию. Позади остались и прошлогодняя победительница этого рейтинга актриса Селена Гомес вместе с футболистом Криштиану Роналду . Инсайдеры подсчитали, что ежечасно бюджет бизнес-леди Дженнер увеличивается на 19 тысяч долларов.

В стороне не осталась и единоутробная сестра Кайли Кендалл Дженнер , которую телеведущий Пирс Морган окрестил единственной красавицей в их семье. К настоящему времени cупермодель заработала больше, чем любая из ее коллег: за последний год Кендалл получила 22,5 миллиона долларов.

QUESTION… Are these slippers too small for @kanyewest feet… Or are they legit Japanese style… pic.twitter.com/ofT65gAkuT— Smallzy 🎧 (@Smallzy) 30 августа 2018 г. Кендалл решила поделиться секретом успеха в соцсетях и оскандалилась. В Instagram она заявила, что никогда в жизни не разменивалась на сотрудничество с не интересующими ее брендами, и высмеяла всех, кто выходит на подиум ради денег. Все это вызвало возмущение моделей, родившихся не в столь богатых семьях. Однако агенты Кендалл выдали дерзость за восхищение упорным трудом, и вскоре инцидент забылся.

Муж Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст запомнился не только дружбой с Дональдом Трампом , но и интересом к порноиндустрии. Музыкант стал креативным директором церемонии вручения премии порносайта PornHub Awards (на который получил бесплатную подписку в подарок за лояльность). Без внимания и сарказма не остались и дизайнерские таланты музыканта. Уэст стал поводом для многочисленных шуток в сети из-за чересчур маленького размера резиновых тапок, которые он периодически надевал прямо на носки перед выходом в свет — даже на свадьбу коллеги рэпера 2 Chainz.

Скандалист года: Стефано Габбана

Откровенное хамство одного из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбаны взорвало соцсети и чуть не загубило бренд. Для начала Габбана обозвал Селену Гомес уродиной прямо под ее фотографией в Instagram, затем съязвил в адрес «дешевого» платья известного блогера Кьяры Ферраньи. А осенью, накануне своего шоу в Шанхае, выпустил видео с китаянкой, безуспешно пытающейся есть европейскую еду палочками.

Все это сопроводили оскорбительные комментарии с намеками на недалекость нации. Габбана вошел в раж настолько, что через пару дней в Instagram окрестил всех китайцев невежественной грязной вонючей мафией, а их страну — страной дерьма. Попытка свалить вину на взломщиков провалилась, и показ свернули.

Новинка года: искусственные блогеры

У блогеров типа Кардашьян неожиданно появилась конкурентка. Неживая. Произведение графического дизайна Лил Микела ходила в лучшие рестораны Америки со звездами, занимала первые ряды на показах Prada и веселилась на вечеринках с «живыми» топ-моделями, аккуратно выкладывая подробности своей светской жизни в Instagram. Несколько месяцев 19-летняя модель из Лос-Анджелеса обводила вокруг пальца пользователей соцсетей, раздавая интервью именитым изданиям вроде Business of Fashion и отстаивая права трансгендеров и феминисток.

@lilmiquela

Сейчас у Микелы полтора миллионов подписчиков, она утверждает, что никогда не берет деньги за рекламу и носит только то, что нравится. Недавно у нее появилась российская «соплеменница». В ноябре в Instagram обнаружили первого в мире виртуального двойника. Им стала Ася Страйк — копия питерской модели Саши Паники. Асе 21, и подписчиков у нее пока в тысячу раз меньше, чем у Лил.

Бизнес-тренд года: проблемы часовых выставок

2018 год запомнится как без преувеличения переломный для часового бизнеса — haute horlogerie, как его называют в Швейцарии. Перемены коснулись обеих крупнейших выставок в этой сфере индустрии: женевского Международного салона высокого часового искусства (Salon International de la Haute Horlogerie Genève, SIHH) и базельского форума BaselWorld.

BaselWorld, который последние два-три года демонстрировал явную тенденцию к постепенному свертыванию в своем изначально очень сильном ювелирном сегменте (в 2018 году число экспонентов уменьшилось вдвое, до 650), лишился и одного из своих «якорных» часовых участников.

Летом было объявлено, что компания Swatch Group, которая из года в год занимала изрядное пространство в центральном корпусе экспозиции и показывала там новинки своих 18 брендов, в том числе Breguet, Omega, Longines и Tissot, в 2019 году в Базель не приедет. По словам исполнительного директора Swatch Group Ника Хайека, площадка перестала быть актуальной для компании, поскольку бизнес стал «более прозрачным, более быстрым и более спонтанным».

От SIHH отказываются ювелирно-часовой дом Van Cleef & Arpels, законодатель моды в сегменте уникальных ювелирных часов и драгоценностей, и мануфактура Audemars Piguet. SIHH-2019 станет для них последним. Впрочем, некоторые марки, напротив, сменили BaselWorld на SIHH: с 2018 года там экспонируются часы дома Hermès.

Наконец, в декабре 2018 года было объявлено, что с 2020 года Женевский часовой форум будет проходить не в январе, а весной, прямо перед BaselWorld. Эксперты спорят о том, как перемена скажется на режиме работы и эффективности экспозиций. Главная причина ее — в том, что байерам, особенно из отдаленных уголков мира, удобнее посещать обе выставки.