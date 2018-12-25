Культовая женская одежда времен СССР

Кто из советских женщин не варил джинсы и не шил из старой отцовской рубашки платье-солнце? Вот несколько культовых вещей, без которых нельзя было представить гардероб модницы из СССР.

Мода в СССР

По мнению партийной верхушки, мода развращала и смущала советских людей — ничего пролетариату думать о красивой одежде! Мода начала зарождаться в СССР только в послевоенные годы — в Москве и Ленинграде заработали модные дома.

Чулочные рейтузы

В советские годы в одежде ценилось лишь одной свойство — практичность. Какую задачу женские чулки выполняют в первую очередь? Конечно, согревают натруженные ноги советских женщин. Чулки, или чулочные рейтузы, как их тогда называли, делали исключительно из шерсти и хлопка. А колготки вообще были были завезены в Союз лишь в 50-60 годах.

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И вот, чудо — фильдеперсовые чулки. Тонкие, блестящие, и как хорошо сидя! Достать такие было почти невозможно. Поэтому женщины шли на хитрость — рисовали на ногах карандашом полоску, которая напомнила шов чулок. И ходили — ведь приличная женщина не может появится на публике без чулок!

Модный бум своими руками

В 1959 году в Москве состоялся первый показ модного дома « Кристиан Диор ». В страну стали попадать — хоть и очень редко — товары из Америки. Обычным людям такая роскошь была не по карману — вот и и приходилось искать журналы мод с выкройками и садиться за бабушкину швейную машинку. В 60-е также начал работу Вячеслав Зайцев . Отличительная черта его коллекций — вся одежда создается на основе русских традиций.

Штаны — бананы

В 80-е в СССР появилась мода на брюки-бананы. Широкие сверху и очень узкие к низу, они шились из всевозможных материалов и всевозможных расцветок. Тогда же модными стали и комбинезоны, нижняя часть которых опять же имела форму бананов.

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Вареные джинсы

И конечно, как можно не упомянуть о джинсах — варенках! Настоящие джинсы такого цветы было не достать, поэтому советские модницы покупали джинсы от дружественных стран-производителей скручивали их и варили в отбеливателе. Особым шиком считалось носить такие брюки с огромными дутыми куртками. Чем ярче и кислотнее цвет куртки — тем лучше.