С чем сочетать белую рубашку: 5 нескучных вариантов

Мы не устаем повторять, что в гардеробе каждой модницы должна быть классическая белая рубашка. И не только потому, что она подходит для любого случая. Простая сорочка может разбавить образ из остромодных вещей, чтобы он не был перегружен, или стать гармоничным дополнением одного необычного предмета одежды. Сочетать ее можно не только с голубыми джинсами и черными брюками — эти способы беспроигрышны, но могут и наскучить. Мы же составили 5 таких комбинаций, которые помогут сделать белую рубашку более интересной.

Надевайте классическую сорочку под платье-жакет

Подобные платья принято носить на голое тело или очень легкие топы-комбинации из шелка, как делают это мировые звезды. Но в наших реалиях такой способ не очень применим. Зато отлично дополнит платье-жакет классическая рубашка прямого фасона. Добавьте к образу высокие сапоги, а на вечер — еще и заметные украшения.

Сочетайте рубашку с необычными юбками

Если гадали, что же подойдет к необычной асимметричной юбке, которую хочется носить не только на вечеринки, но и в офис, то белая сорочка окажется тут незаменимой. Она сбалансирует образ и сделает его более повседневным. К необычной юбке можно подобрать ботильоны или сапоги похожего цвета или остановиться на классике — черной обуви.

Белая сорочка идет к камуфляжным брюкам

Последняя тенденция сезона, которую оценили только самые смелые модники, — это камуфляжные вещи. Но мы бы советовали никому не бояться такого сложного принта, ведь к нему всегда можно добавить белый цвет, который его оттенит. Так, если вы стали обладательницей спортивных брюк в военном стиле, попробуйте добавить к ним простую рубашку — наряд окажется вполне повседневным.

Вещи с анималистичным принтом + классическая рубашка

Есть еще один разряд вещей, которые можно оттенить классической сорочкой, — это сарафаны, юбки и брюки с анималистичным принтом. Если вы устали от одежды с подобными узорами, стоит просто сочетать ее с рубашкой прямого кроя — и она будет смотреться уже более свежо и стильно.

Кожаные вещи неотделимы от белой сорочки

И это действительно классическое, давно знакомое сочетание, и все же есть несколько предметов, которые с белой рубашкой смотрятся необычно и по-новому. Например, жакеты, расклешенные брюки, жилеты или юбки-карандаши бордового, изумрудного и кремового цветов — все из кожи.