5 вещей, которые никогда не выйдут из моды

Что купить, чтобы грамотно инвестировать в свой гардероб. Рассказываем о пяти вещах, которые точно не выйдут из моды и прослужат вам не один сезон.

Джинсы

Джинсы актуальны в любое время года. Главное — правильно подобрать фасон, подходящий именно для вашей фигуры. Привычным джинсовым цветом считается сине-голубой, однако сегодня актуальны и черные или серые модели. Стразы, разноцветные рисунки, потертости и дыры, безусловно, могут быть к месту, но такие модели уже нельзя назвать классическими.

Белая рубашка

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

С помощью белой рубашки можно создать десяток разных образов: от строгого до кэжуал. Кроме того, длинную рубашку или рубашку oversize можно превратить в платье с помощью пояса, как это сделала Кэрри Брэдшоу , главная героиня знаменитого сериала "Секс в большом городе". Однако стоит отметить, что речь идет об однотонной белой рубашке без элементов декора в виде рюш и замысловатых пуговиц. Кстати, такую модель легче всего найти в мужском отделе.

Черная кожаная куртка

Такую куртку можно носить в любую погоду, а вариантов сочетаний — не счесть: с джинсами и той самой белой рубашкой, с юбкой-карандаш и лодочками, с коктейльным платьем и грубыми ботинками, с любой длинной юбкой. Стоит уточнить, что куртка вовсе не обязательно должна быть именно "косухой", вы можете выбрать любую модель.

Маленькое черное платье

Кто-то посчитает эту вещь банальной, но на самом деле, маленькое черное платье и правда очень универсальная вещь. И если вы выбрали сдержанную модель, то можете носить платье на какие угодно мероприятия. Например, на завтрак с подругами — в сочетании с кедами или балетками и джинсовой курткой, на обед с родителями — с изящными туфлями и жакетом и на ужин — со шпильками и шелковой накидкой на плечи.

Лодочки

@louboutinworld

Это изящная обувь дополнит любой образ. Лодочки подходят не только к классической юбке или брюкам, но и к джинсам, укороченным брюкам и объемным вещам. Кстати, лодочки телесного цвета, если его правильно подобрать, зрительно удлиняют ноги.