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6 трендов, которые нужно оставить в 2018 году 

Harper’s Bazaar 6 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
На протяжении последних 12 месяцев мы видели эти вещи на каждой второй моднице. Они пестрели в наших лентах Instagram и на фотографиях стритстайла, их «выгуливали» звезды и все, кто хочет быть на них похожими. В 2019 году мы хотим сказать им «до свидания» и скрестить пальцы в надежде на то, что хайпбисты тоже переключат с них свое пристальное внимание.

Узкие очки

В них ходили все — от сестер Хадид до вашей подруги. Кажется, пора поблагодарить узкие очки за добрую службу и убрать их на дальнюю полку до лучших времен. Ведь мода циклична: однажды подобные модели наверняка вновь пригодятся — вам или уже вашей дочери. Но точно не сейчас.

Меховые шлепанцы

Летом 2018-го их буквально не снимали все модницы. Да и летом 2017-го — тоже. Пожалуй, следующий жаркий сезон стоит освободить от этого предмета гардероба (надо признаться, весьма сомнительного). Не самые практичные и удобные, меховые шлепанцы должны покинуть обувные полки всех, кто стремится идти в ногу со временем.

Неон

В весенне-летних коллекциях ведущих модных Домов неон, конечно, фигурирует, но лишь местами и очень лаконично. Поэтому, если вы вдруг не собираетесь на шопинг в №21 или Jeremy Scott, то лучше временно забудьте о существовании неоновых вещей и переключитесь на более спокойные оттенки. К примеру, нюдовые — в 2019-м они точно будут в тренде.

Папины кроссовки

Обувь, которая визуально делает вашу ногу на несколько размеров больше, безнадежно и стремительно устарела. Дайте своим стопам отдохнуть от увесистых ugly sneakers, перестаньте добавлять их ко всем своим нарядам и вспомните о существовании более женственных и менее специфических моделей.

Поясные сумки

Пусть поясные сумки останутся кондукторам общественного транспорта — нам же они больше ни к чему. В 2019 году этот аксессуар будет уместен только в том случае, если он похож на те, что мы видели в новой коллекции Fendi — миниатюрные и напоминающие чехлы для важных мелочей. Остальные же вариации необходимо отправить в заслуженный отпуск.

Авоськи

Также пережиток прошлого. Ненадолго восстав из кладовых наших бабушек, в 2019 году они вновь уйдут на покой и будут сопровождать нас лишь во время визитов в супермаркет. Отличная замена неэкологичным полиэтиленовым пакетам, для выходов «в люди» авоськи уже точно не годятся.
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