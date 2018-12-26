Названы самые странные элементы гардероба в 2018 году

Список необычных вещей, которые надевал на себя человек за последние 12 месяцев, составили бьюти-эксперты, проанализировав коллекции модных показов, сообщает Fox News

Первые две строчки рейтинга заняли темно-зеленое платье-бикини и джинсовые стринги от британского онлайн-ретейлера PrettyLittleThing. За ними расположились «очень-очень рваные джинсы» американского бренда Carmar Denim. На четвертое место поставили розовые резиновые шлепанцы Crocs на высокой платформе.

Пятое место списка странных вещей занял джинсовый ремень итальянской марки Unravel Project. Также эксперты отметили светло-голубые джинсы свободного кроя The Ragged Priest, которые полностью оголяют ягодицы.

Следующую строчку в рейтинге получил слитный купальник Gucci, в котором, как заявляет сам бренд, запрещено купаться в бассейне.

Также в списке оказались: перевернутые джинсовые шорты американского бренда Cie, футболка-рубашка Balenciaga и голубые джинсы на шнуровке Wild Thang.