Как носить сексуальную одежду и не выглядеть вульгарно

Когда очень хочется надеть что-то провокационное, но вы не знаете, как это сделать со вкусом. Рассказываем, что и как сочетать.

Мини-юбка

Во-первых, нужно учитывать, что "мини" может быть разным. Если у вас красивые ноги и вы любите их показывать, выбирайте юбки немного выше колена (максимум 10 сантиметров). Во-вторых, важно "уравновесить" "открытые" части тела. Выбирайте закрытые блузки, рубашки, свитера. Еще беспроигрышный вариант — носить мини с непрозрачными колготками или ботфортами, но только на плоской подошве.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Так лучше не надо

Ботфорты

Наименее вульгарно будут смотреться ботфорты на плоской подошве из кожи или нубука. Лакированные ботфорты или ботфорты на шпильке лучше оставить для тематических вечеринок. Сочетать такую обувь хорошо с любым объемным платьем, например, вязаным. Обтягивающее платье тоже можно надеть, но важно учитывать его фасон: светлое платье из легкой ткани или нарядное платье с глубокими вырезом не подходит, но трикотажная модель вполне подойдет.

Кадр из фильма "Секс в большом городе"

Так можно

Так лучше не надо

Глубокие вырезы

В случае с глубокими вырезами действуют те же правила, что и с мини-юбкой. Нужно уравновесить "открытые" части тела "закрытыми". Если на вас платье, которое открывает спину или грудь, желательно, чтобы оно было в пол. Если же у вас вырез до бедер, хорошо бы, чтобы верх был закрытый.

Кадры из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней"

Можно

Лучше не надо

Прозрачные вещи

Такие вещи актуальны не первый сезон, но их нужно уметь сочетать. Во-первых, выбирайте комбинированные вещи, а не прозрачные целиком. Если у платья прозрачная юбка, значит, верх должен быть закрытым. Или же наденьте плотную вещь поверх прозрачной.

Во-вторых, тщательно подбирайте нижнее белье, потому что его может быть видно (без белья тоже прозрачные вещи тоже носят, но в основном модели в качестве провокации).

В-третьих, можно составить многослойный комплект, соединив в одном образе несколько прозрачных вещей. Тогда эффект просвечивания сохранится, но он будет легким и ненавязчивым.

Кадры из сериала "Секс в большом городе" и "Сплетница"

Так можно

Лучше не надо