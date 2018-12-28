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3 бюджетных бренда, которые обожает Кейт Миддлтон 

Harper’s Bazaar 7 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Принц Уильям может гордиться своей рачительной супругой: Кейт Миддлтон не только не боится повторять свои образы, она еще и часто выбирает одежду, обувь и аксессуары в бюджетных магазинах. Мы выделили три любимых бренда герцогини Кембриджской из масс-маркета и сделали небольшие подборки вещей в духе Кейт, которые смотрятся куда дороже своей реальной стоимости.

Zara

Пожалуй, самым любимым демократичным брендом Кейт можно назвать испанскую Zara: герцогиня Кембриджская с завидным постоянством появляется на публике в пальто, платьях, топах и даже украшениях, которые может позволить себе любая модница.

Topshop

Бренд Topshop тоже в списке фаворитов нашей героини: чаще всего, супруга принца Уильяма покупает здесь женственные платья — в горох или в формате baby doll и выглядит в них на миллион, не меньше.

J.Crew

Замыкает тройку брендом американский J.Crew, который славится своим трикотажем и качественными базовыми вещами. В нем Кейт обычно заказывает брюки и жакеты с элементами морской униформы, туфли на устойчивом каблуке и аксессуары — например, резинку с бархатной лентой, которая тут же стала маст-хэвом среди поклонниц стиля герцогини.
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Женский форум
Мода , Кейт Миддлтон , принц Уильям
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