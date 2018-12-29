6 главных тенденций 2019 года

Альтернативный анималистичный принт

И дизайнеры, и потребители уже немного устали от леопарда. На подиумах помимо этого классического принта мелькают вещи с необычными анималистичными узорами. В качестве дикого паттерна выступает тигровый, а более спокойного и повседневного — коровий. С тигровым принтом интересно смотрятся длинные расклешенные платья и легкие блузки, тогда как с коровьим — замшевые мини-юбки, казаки, куртки с бахромой и другие вещи в стиле вестерн. Составляйте сочетания с повседневной одеждой, но ограничьтесь лишь одним предметом с «диким» паттерном, чтобы образ получился гармоничным и не перегруженным. Наглядные примеры можно увидеть на показах Burberry, Giambattista Valli и Roksanda.

Стильный атлет

Спорт окончательно захватил недели моды. В почете практичные и комфортные вещи, которые можно носить каждый день. Спортшик приветствуется даже на вечеринках и официальных мероприятиях. Правда, если в предыдущих сезонах царил оверсайз, то весной и летом 2019 года модной окажется обтягивающая одежда, которая подчеркнет фигуру. Характерным атрибутом станут легинсы и велосипедки, которые можно увидеть в коллекциях Chanel , Stella McCartney, Fendi и Mugler. А смелые модницы смогут примерить облегающие комбинезоны, какие носят профессиональные велосипедисты, спортивные кроп-топы и боди, будто созданные для аэробики, — все это было на показах Off-White, House of Holland, Hermès, Sportmax и многих других.

Все оттенки шоколадного

Пожалуй, самым «вкусным» цветом следующего сезона станет коричневый. Не зря его считают «новым черным» — любая вещь оттенка молочного шоколада, карамели, темного брауни смотрится сдержанно и элегантно и может подойти ко всему. Дизайнеры решили, что с ним нельзя переборщить, а потому предлагают коричневые тотал-луки. Расслабленные наряды оттенка шоколада можно увидеть у Roksanda и Agnona, а самые разные пальто, платья, юбки и купальники — у Fendi, Jacquemus, Chloé, Altuzarra и других.

Сетка — главный декор года

Для летней одежды дизайнеры будто искали вдохновение у рыбаков. Иначе как объяснить, что столько брендов показали вещи в сеточку, напоминающую рыболовные снасти? От Altuzarra и Sonia Rykiel до Salvatore Ferragamo и Christian Dior. В целом же многие наряды, дополненные таким декором, смотрятся расслабленно и экзотично, будто специально созданы для жительниц маленьких портовых городов. Но обитательницам мегаполисов они тоже подойдут: с джинсами и простыми льняными сарафанами — самое то.

Настоящая леди

Поклонники Celine плачут: с приходом Эди Слимана бренд потерял свой характерный стиль, созданный Фиби Файло. Это новая женственность, которая не акцентирует внимание на фигуре, а девушка, вне зависимости от того, носит она юбку в пол или мужской костюм, всегда выглядит привлекательно и стильно. Однако модницам стоит обратить внимание и на то, что многие дизайнеры возвращаются к «традиционному» женственному стилю. Burberry, Escada и Fendi показали множество приталенных костюмов из юбок и жакетов, в которых женщина может почувствовать себя как минимум герцогиней.

Утилитаризм и милитари

Модные Дома доводят свое стремление к практичным и «носибельным» вещам до совершенства. Они создают утилитарную одежду, которая задумана как повседневная, однако не окажется лишней и в походе (хотя бы по городским джунглям). Брюки дополнены множеством вместительных карманов, жакеты и куртки — молниями, чтобы отстегивать ненужные части, рукава — разрезами, чтобы легко вытащить руки, если вдруг станет жарко. Пока это только дизайнерская фантазия, но кто знает — возможно, в будущем совершенное удобство и универсальность возьмут верх над любыми деталями и кроем «для красоты».