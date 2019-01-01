Верхняя одежда, которая сделает вас на 10 лет моложе

Как часто зимняя одежда добавляет лет даже молодым женщинам! Но есть модели, которые позволяют скрыть возраст, и женщины 45+ в ней выглядят как цветущие тридцатилетние.

Цветной мех

Этой зимой на пике популярности шубы из цветного меха. Приобретая такую модель, вы обогащаете свой образ не только выразительными красками, но и чувственной фактурой меха. Выбирайте оттенки, которые подходят вам по цветотипу и визуально освежают. Да, цветной мех — это все еще достаточно дерзко, именно поэтому он ассоциируется с молодостью.

Если вам сложно решиться на такую покупку, обратите внимание на шарфы, шапки или горжетки из окрашенного меха — они тоже молодят, к тому же их проще вписать в базовый гардероб и сочетать с другими вещами.

Пальто-халат

Отличный вариант для тех, кто хочет скрыть возраст и выглядеть элегантно. В этом плане, на наш взгляд, зимнее пальто выигрывает у популярных дубленок. Разумеется, если оно подходит вашей фигуре и сшито из благородной ткани, например, кашемира или добротной гладкой шерсти.

Выбирайте свободное пальто-халат светлых оттенков. Простота кроя удачно подчеркнет силуэт. Используйте снуд, палантин, шаль или другие аксессуары, которые идеально сочетаются с пальто — вам будет тепло, даже если воротник достаточно глубоко открывает грудь.

Пуховик оверсайз

В тренде — уютный и свободный от условностей оверсайз. У таких пуховиков и цвета жизнерадостнее, и вариантов длины больше, и главное — нет никаких ассоциаций с возрастом, эта одежда по-настоящему молодит. Пуховик оверсайз позволяет женщинам любого возраста и размера создать привлекательный и стильный лук. Наконец, еще один большой плюс — такие модели можно носить с чем угодно: не только с джинсами, но и с юбками, платьями, деловыми костюмами.

Парка с меховым воротником

Куртка такая же теплая, как пуховик, но меньшего объема — это, конечно, парка! С любого ракурса вы будете в ней выглядеть гораздо моложе, чем в любой другой верхней одежде.

Если вас смущает, что парка — это слишком просто, совсем не статусно, то выбирайте модель с объемной меховой оторочкой. Тем более что такой вариант сейчас один из самых актуальных. Бонус: вы сможете не надевать шапку даже в -20°С, соответственно, ваша укладка всегда будет безупречна.

Бомбер

Так же, как и парка, бомбер родом из военного гардероба, а потому не лишен маскулинного шарма, который помогает женщине 45+ выглядеть моложе — сами знаете, что «тетки» такое не носят! Лаконичные цвета и узнаваемый тип кроя с эластичным поясом в нижней части куртки зрительно удлинят нижнюю часть тела и помогут скрыть проблемные места в зоне талии.

Несмотря на длину до талии или чуть ниже, зимний бомбер — достаточно теплый вид одежды: в зависимости от утеплителя вы можете носить эту куртку даже до -30°С.