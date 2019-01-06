Какой пуховик выбрать на зиму: 4 крутые модели

Эти пуховики — абсолютный хит уличной моды. В них любая женщина выглядит отлично. Конечно, есть исключения — о них мы тоже скажем.

Пуховик-пальто

Какой выбрать: пуховое пальто с поясом или модель кокон. Главное, чтобы пуховик не слишком облегал фигуру — это полнит. Идеальный вариант, чтобы не напоминать гусеницу, — свободный силуэт и длина миди.

С чем сочетать: с любой одеждой (в том числе с деловым костюмом) и обувью (от женственных ботильонов до грубых ботинок). Очень выигрышно смотрится монохромный образ, если вещи разные по фактуре.

Кому особенно подойдет: работникам офисов, ведь такой пуховик отлично смотрится и с платьем, и с юбкой, и с классическими брюками.

Кому не стоит носить: тем, кто чаще передвигается на автомобиле, чем ходит пешком.

Пуховик оверсайз

Какой выбрать: однотонный пуховик оверсайз в базовых тонах, ведь он позволяет создавать огромное количество образов, включая спортшик, бохо или нормкор. Для самых смелых — блеск серебра и золота, а также лаковые модели, ведь это тренд сезона! А фасоны гипероверсайз, хоть и выглядят модно, но их тяжело адаптировать под свой стиль в обычной жизни.

С чем сочетать: с таким пуховиком легко придумать многослойные комплекты, и вы будете чувствовать себя в них комфортно.

Кому особенно подойдет: всем, кто много гуляет: активные женщины, мамы, студентки.

Кому не стоит носить: женщинам плюс сайз — зачем вам лишний объем?

Укороченные модели

Какой выбрать: пуховик по фигуре или объемную куртку — это на ваше усмотрение. Обратите внимание на расцветку: звериный принт, елочка и райе (цветная полоска) невероятно актуальны зимой 2019 года!

С чем сочетать: круто смотрятся объемные короткие пуховики с каблуками и вязаными платьями или юбками длины миди. Или сделайте микс из пуховика и шифонового чайного платья, обуви на высоком каблуке.

Кому особенно подойдет: всем, кто много передвигается на автомобиле или в общественном транспорте.

Кому не стоит носить: тем, кто много гуляет — в холода лучше выбирать более закрытые и удлиненные пуховики.

Пуховик-одеяло

Какой выбрать: фасон с высоким воротником-стойкой, на запах, с поясом и без, возможны также асимметричные модели. И обязательно обращайте внимание на строчку — чем шире прострочены полосы, тем объемнее будет выглядеть ваш пуховик.

С чем сочетать: с массивными кроссовками, обувью на каблуке, угги или дутиками — он сочетается со всем! В самые дикие холода вы сможете надеть под него толстый свитер (а то и два!).

Кому особенно подойдет: всем, кто не любит зиму, потому что мерзнет. Кстати, посмотрите шесть способов выглядеть стильно, если на улице холоднее -20°С.

Кому не стоит носить: тем, кто привык тщательно застегиваться и передвигаться быстро — будет неудобно.

Пуховик-бомбер

Какой выбрать: характерный воротник и низ на резинке дадут вам дополнительное утепление. Можно выбрать гладкий или стеганый фасон, длина тоже может варьироваться от короткой до средней. Особое внимание уделите утеплителю, отдавайте предпочтение наполнителю пух-перо, а так же новым синтетическим утеплителям, которые точно не дадут вам замерзнуть.

С чем сочетать: с джинсами, кожаными брюками, юбками-карандашами и грубой или спортивной обувью.

Кому особенно подойдет: всем, кто хочет выделиться, ведь куртка в духе всем, кто хочет выделиться, ведь куртка в духе Ким Кардашьян не так часто встречается на улицах города.

Кому не стоит носить: тем, кто предпочитает покупать верхнюю одежду и в пир и в мир — это не самая универсальная модель пуховика.