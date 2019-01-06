5 любимых вещей Ирины Шейк, которые к лицу каждой

Вчера мы поздравляли с днем рождения Брэдли Купера , а сегодня чествуем Ирину Шейк — российской супермодели исполнилось 33 года. В честь этого приятного события мы решили вспомнить главные составляющие стиля звездной именинницы и вдохновиться ее модными находками.

Тренчи

Больше всего россиянка любит плащи в оттенке хаки. Тренчи в благородном болотном цвете выгодно отличаются от классических моделей в излишне спокойной бежевой палитре и при этом сохраняют все достоинства базовой вещи: они универсальны и идут всем.

Объемные свитеры

Ирина любит не просто оверсайз, ей нравятся удлиненные модели, которые, к сожалению, подходят только девушкам с высоким ростом. Впрочем, даже длинный или нарочито объемный свитер будет смотреться выигрышно, если его подоткнуть за пояс брюк или юбки — так пропорции не будут нарушены, и ваши ноги не будут смотреться короче туловища. А сам выбор именинницы однозначно одобряем: свитеры с пышными рукавами сегодня носят с атласными юбками, прямыми плотными джинсами и леггинсами.

Ugly sneakers

Любовью к "уродливым" кроссовкам "грешит" не только наша героиня, но мы довольно часто видим Ирину в удобных, практичных и, главное, ультрамодных сникерсах — чаще всего, супермодель отправляется по делам в бежевой паре от Balenciaga.

Сексуальные платья

С такой фигурой, как у Ирины, просто необходимо носить откровенные платья с вырезами или в экстремальной мини-длине, не только же Брэдли Куперу любоваться своей возлюбленной. А вообще в гардеробе каждой модницы должно быть хотя бы одно такое платье.

Шубы из искусственного меха

Без такой шубы сегодня не обходится гардероб ни одной модницы: и животные в безопасности, и все модные тренды учтены. Ирина питает особую слабость к верхней одежде в мини-формате, чтобы она соответствовала динамичному ритму ее жизни, а вот авторство шубы Шейк не важно — она одинаково жалует и масс-маркет, и дизайнерские вещи.