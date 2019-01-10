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5 горячих модных тенденций 2019 года 

Harper’s Bazaar 5 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Каждый год модную индустрию захватывают мимолетные тенденции подобно бомбам — они взрываются, производя фурор, медленно тухнут и затем пропадают почти без следа.
2018-й стал годом крохотных очков, как в "Матрице", "уродливой" обуви и неоновых кофт, но в этом их заменят уже другие вещи. Изучаем последние предпочтения звезд и модных блогеров, чтобы составить самый правдивый прогноз.

Cумки необычной формы

Помните прозрачный бокс с шампанским, который Джиджи Хадид взяла с собой на мероприятие в качестве сумочки? Или последнюю весенне-летнюю коллекцию Balmain, где сумки были представлены в виде пластиковых подставок и рамок для самих аксессуаров? Кайли Дженнер, конечно, тоже уже успела "выгулять" похожую коробочку. Подозреваем, что именно сумки из пластика и стекла, в виде геометрических фигур и предметов повседневного обихода захватят магазины от мала до велика.

Кроп-топы в виде худи

Укороченные топы давно уже не выходят из моды, но сейчас звездам особенно полюбились модели, напоминающие спортивные кофты. Например, худи. Большая поклонница таких — Кайли Дженнер, которая уже не раз показывала подобные кроп-топы в своем Instagram. К ней присоединяется и Джиджи Хадид.

Велосипедные очки

Этот аксессуар не смог побить популярность крохотных очков в 2018 году, но едва ли уступит им место в 2019-м. Самые настоящие велосипедные очки для профессиональных спортсменов давно примеряет Ким Кардашьян и Белла Хадид. Они как нельзя лучше дополнят образ с легинсами и худи. Кроме того, подобные аксессуары были представлены в последних весенних коллекциях для мужчин у Alexander Wang, Prada, MSGM и других.

Крабики, заколки и другие аксессуары для волос из нулевых

Как бы большинство ни относилось к нулевым, возвращение всего самого китчевого и кричащего, что характерно для того времени, неизбежно. Все больше модниц выбирают джинсы с низкой талией, леопардовые топы, футболки с детскими рисунками и пластмассовые украшения для волос (это крабики, заколки, ободки, шпильки со стразами и другие предметы). Смотрятся они интересно, если не переборщить и добавить в образ сумку из пластика.

Безразмерные джинсы

Стоит ли говорить, что эту тенденцию пытаются ввести последние три месяца Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Они носят джинсы, которые едва ли держатся на талии. Но если затянуть их потуже ремнем, как делают Instagram-модницы, то получится красиво подчеркнуть фигуру.
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Женский форум
Мода , Кендалл Дженнер , Белла Хадид , Ким Кардашьян
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