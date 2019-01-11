Назван первый модный тренд нового года

Американское издание Vogue проанализировало Instagram-аккаунты знаменитостей и фэшн-блогеров и выявило первый модный тренд 2019 года.

Эксперты заключили, что популярные в 1990-х кислотные оттенки, которые внезапно стали востребованными летом 2018 года, могут остаться главными цветами и в 2019-м.

Самая «дорогая» модель прошлого года Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице сразу несколько фотографий в одежде и украшениях неонового зеленого цвета и с такими же тенями для век. «Обожаю зеленый в последнее время», — написала топ-модель под снимком.

Ее младшая сестра — предпринимательница Кайли Дженнер — в начале года показала подписчикам изменения в своей внешности. 21-летняя основательница косметического бренда покрасила волосы в голубой оттенок индиго.

Тенденцию поддержали и японские близнецы из поп-дуэта Amiaya: сестры перекрасились в кислотно-розовый цвет.

Их примеру последовала и американская хип-хоп-певица Cardi B.

В декабре британский ресурс Who What Wear перечислил модные тренды, которые будут особенно популярны в 2019 году. В список самой востребованной одежды вошли облегающие шорты-велосипедки, топы с американской проймой, платья в цветочек в винтажном стиле, а также яркие вещи с эффектом «варенки».