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Назван первый модный тренд нового года 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американское издание Vogue проанализировало Instagram-аккаунты знаменитостей и фэшн-блогеров и выявило первый модный тренд 2019 года.
Эксперты заключили, что популярные в 1990-х кислотные оттенки, которые внезапно стали востребованными летом 2018 года, могут остаться главными цветами и в 2019-м.
Самая «дорогая» модель прошлого года Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице сразу несколько фотографий в одежде и украшениях неонового зеленого цвета и с такими же тенями для век. «Обожаю зеленый в последнее время», — написала топ-модель под снимком.
Ее младшая сестра — предпринимательница Кайли Дженнер — в начале года показала подписчикам изменения в своей внешности. 21-летняя основательница косметического бренда покрасила волосы в голубой оттенок индиго.
Тенденцию поддержали и японские близнецы из поп-дуэта Amiaya: сестры перекрасились в кислотно-розовый цвет.
Их примеру последовала и американская хип-хоп-певица Cardi B.
В декабре британский ресурс Who What Wear перечислил модные тренды, которые будут особенно популярны в 2019 году. В список самой востребованной одежды вошли облегающие шорты-велосипедки, топы с американской проймой, платья в цветочек в винтажном стиле, а также яркие вещи с эффектом «варенки».
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Женский форум
Мода , Кендалл Дженнер
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