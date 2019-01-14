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Мужчина устроил модный показ для девушки 

Рамблер 4 часа назад
Покупки в интернет-магазинах порой разочаровывают, но это явно не тот случай. Девушка сделала заказ и указала адрес, где живёт её молодой человек. Узнав, что заказ доставили, она попросила мужчину отправить ей фотографии покупок, чтобы убедиться, что сумки соответствуют изображениям на сайте. Однако мужчина решил не довольствоваться фотографиями и снял видео, в котором имитировал модный показ под заводную музыку. Кадры с кокетливо позирующим с рюкзаком и поясной сумкой мужчиной тут же стали хитом в соцсетях, комментаторы по достоинству оценили креативность и чувство юмора молодого человека.
Мода , Видео
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