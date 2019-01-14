В метро прокатились без штанов

В различных городах мира прошел ежегодный флешмоб «В метро без штанов». Пассажиры подземок прокатились на поездах без юбок, штанов, брюк и другой одежды скрывающей ноги.

О том, как это проходило в Берлине и Нью-Йорке — в галерее News.ru.