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В метро прокатились без штанов
News.ru
3 часа назад
Фото:
News.ru
Женский форум
В различных городах мира прошел ежегодный флешмоб «В метро без штанов». Пассажиры подземок прокатились на поездах без юбок, штанов, брюк и другой одежды скрывающей ноги.
О том, как это проходило в Берлине и Нью-Йорке — в галерее News.ru.
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