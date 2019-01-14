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С содой и «Звездочкой»: придуманные коллаборации 

Рамблер 8 часов назад
Порой модные тенденции могут быть абсурдными и необъяснимыми. Сразу появляются вопросы: "Как это стало модным" и "Это правда считается красивым?".
Иногда знаменитые дизайнеры шокируют общественность своими коллекциями и коллаборациями. А теперь представьте, как будут выгладить вещи, если модные бренды объединят свои силы с компаниями, выпускающими продукты питания и отечественные хозяйственные товары.
Команда молодых художников представила иллюстрации несуществующих коллабораций совместно с бальзамом "Золотая Звезда", монтажной пеной Makroflex, лапшой "Роллтон", наггетсами "Горячая Штучка" и сырками "Б. Ю. Александров".
В итоге вещи на картинках получились очень модными, несмотря на то, что несуществующие коллаборации люксовых брендов были сделаны с обычными и привычными недорогими продуктами, которые мы видим каждый день дома и на полках магазинов.
Из существующих вещей можно приобрести безумно дорогие пакеты для кроссовок и сумки-пакеты от таких люксовых брендов, как Balenciaga и Louis Vuitton. Они почти ничем не отличаются от клетчатых хозяйственных сумок и обычных пакетов для покупок.
Женский форум
Мода , Фото , Louis Vuitton
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