С содой и «Звездочкой»: придуманные коллаборации

Порой модные тенденции могут быть абсурдными и необъяснимыми. Сразу появляются вопросы: "Как это стало модным" и "Это правда считается красивым?".

Иногда знаменитые дизайнеры шокируют общественность своими коллекциями и коллаборациями. А теперь представьте, как будут выгладить вещи, если модные бренды объединят свои силы с компаниями, выпускающими продукты питания и отечественные хозяйственные товары.

Команда молодых художников представила иллюстрации несуществующих коллабораций совместно с бальзамом "Золотая Звезда", монтажной пеной Makroflex, лапшой "Роллтон", наггетсами "Горячая Штучка" и сырками "Б. Ю. Александров".

В итоге вещи на картинках получились очень модными, несмотря на то, что несуществующие коллаборации люксовых брендов были сделаны с обычными и привычными недорогими продуктами, которые мы видим каждый день дома и на полках магазинов.