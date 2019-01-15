Самые актуальные модели сумок на зиму

Какой бы тяжелой ни была ноша, она должна быть стильной. В сумке хранится вся наша жизнь, а значит, к выбору этого аксессуара надо подходить с особой тщательностью. Удобство и функциональность, конечно, на первом плане, но про моду забывать тоже не стоит. WMJ.ru собрал самые стильные модели этого сезона. Осталось только решить, какая из них подойдет тебе!

Микросумки

Микроскопические сумки, в которые может поместиться разве что телефон, очевидная тенденция текущего сезона. После того как этот аксессуар появился в коллекциях Versace, Chloé и Jacquemus, it-girls повсеместно стали появляться с ним на публике. И хотя в носибельность такой сумки никто не верил, популярность ее только растет. Конечно, для повседневной жизни эта модель вряд ли подойдет, но на романтическом свидании будет смотреться очень даже уместно, заменив собой уже надоевший всем клатч.

Всего и побольше

В этом сезоне дизайнеры не могут определиться с выбором и впадают в крайности: в тренде и микроскопические сумки, и необъятные вместительные модели. Если ты из тех, кто любит все свое носить с собой, то последний вариант однозначно для тебя. В такую сумку точно поместится все необходимое и даже чуть-чуть больше. Только носить подобный аксессуар дизайнеры советуют не на плече. Бери свой саквояж в охапку и отправляйся по делам!

Кстати, такая сумка-шоппер пригодится не только во время похода по магазинам. Бери аксессуар и на прогулку, и на работу. Главное — органично вписать его в образ! А тут, конечно, стоит ориентироваться на цветовую гамму.

Змеиная кожа

Еще один хит сезона — сумка с имитацией змеиной кожи. Такие модели выглядят дорого и прибавляют образу элегантности. Расцветку аксессуара выбирай по своему усмотрению. Если черная базовая модель для тебя выглядит слишком скучно, то остановись на сумках с красочным принтом или цветовой комбинацией. Последние, конечно, труднее вписать в образ, зато выглядят они намного интереснее.

Модная сфера

Пока носы туфель становятся то острее, то тупее, сумки принимают все более округлые формы. Овалы, сферы и шары оказались такими же удобными, как и привычные нам модели, так что тренд удачно прижился в повседневной жизни. Благодаря такому аксессуару образ выглядит более непринужденным и расслабленным. При этом сумка-ведро, например, может стать отличным дополнением к строгому офисному наряду. Несмотря на свой размер, такая модель очень вместительна.

А вот сумка-седло с ремешком кросс-боди — идеальный вариант для путешествий и прогулок. Отдавай предпочтение моделям средних размеров: они выглядят намного аккуратнее.