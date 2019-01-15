Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американские рэперы полюбили российских бабушек 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: YouTube
Платок российской бабушки стал модным среди западных мужчин — знаменитости стали появляться в нем на публике или выкладывать фотографии в соцсетях. Об этом сообщает New York Times.
Автором тренда стал рэпер A$AP Rocky, который в ноябре 2018-го появился на людях в цветной косынке. Музыкант Фрэнк Оушен опубликовал снимок в платке в Instagram. «FaceTimes in Babushka» — написал он под фото.
Подхватил тренд грузинский дизайнер и создатель бренда Vetements Демна Гвасалия. Он повязал косынки и платки на голову моделей во время показа Vetements осень/зима-2018.
Последние новости
Три станции метро закрыли в Москве из-за подтопления Под завалами в Шахтах обнаружили еще одно тело Украина задумала собственный мегапроект на Черном море
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые актуальные модели сумок на зиму
Как довести мужчину до ЗАГСА: метод Кейт Миддлтон
Бьюти-средства для тех, кто вернулся из жарких стран
«Не замужем — значит, не человек?»131
Тест: есть ли у вас антипод в психологии
Видео
00:18
«Бриллиантовые» губы попали в Книгу рекордов Гиннеса
Красота
10:22
Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь
Дом и сад
00:12
Агата Муцениеце снялась в нескромной фотосессии
Звёзды
00:57
Стас Пьеха рассказал о наркозависимости в юности
Звёзды Здоровье
03:51
Как живет Юля Бужилова из первой «Фабрики звезд»
Звёзды
26:01
Названы опасные марки буженины
Еда
00:48
Малыш показал, каким должен быть болельщик
Дети
11:30
Что делать, если вы почувствовали запах газа
Дом и сад
01:00
Видео Волочковой разгневало фанатов
Звёзды
10:08
Привычки, меняющие жизнь
Психология Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение