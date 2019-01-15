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5 вещей, от которых стоит отказаться этой зимой 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Стилисты назвали главные антитренды сезона

Пуховики-платья

Выбирая подобные вещи, девушки думают, что А-силуэт модели подчеркнет талию и визуально приблизит их параметры к идеальным. На самом деле подобные пуховики, пальто и шубы не молодят вас: они смотрятся по-детски и только портят фигуру, «утяжеляя» низ.
Замените их на объемные свободные пуховики, будто снятые с мужского плеча, или модели прямого кроя. Экспериментируйте с оттенками: откажитесь от привычного черного и купите пальто яркого цвета.

Парки с мехом

Забудьте о пуховиках с отделкой из пушистого цветного меха, которые были популярны прошлой зимой. В этом сезоне стилисты советуют заменить их на более универсальные базовые модели без декора, которые точно не выйдут из моды минимум несколько лет. Если хотите уникальности, выбирайте модели в стиле колор-блокинг — сочетание нескольких оттенков.

Обувь на шпильке и высокой платформе

Модницы в России на что только ни готовы, лишь бы выглядеть «при параде» в любое время года. Навсегда откажитесь от моделей с массивным каблуком и платформой — они не удлиняют ваши ноги, как многие привыкли думать, а только увеличивают риск падения. Отличная альтернатива им — сапоги на толстом каблуке по колено или грубые ботинки на плоской подошве — такие модели обуви универсальны и безопасны.

Комплект шапка+шарф

Стилисты негодуют: когда уже люди забудут о правиле цветового единства в сочетании аксессуаров? Действительно, шапка и шарф одного цвета — пережиток прошлого. Хуже только шапки с массивными брошами, детскими «ушками» и непонятными надписями. Отдайте предпочтение свободным вязаным шапкам из натуральной шерсти и хлопка. Шарф выберите противоположного цвета по цветовому кругу.

Колготки с узором

Колготки — один из аксессуаров, который говорит о вкусе женщины. Если выбор бежевых колготок якобы в тон коже еще логически объясним, хотя стилисты советуют отказаться и от них, то непонятно, что руководит человеком при выборе колготок с ажурным узором или рисунками. Оставьте детям право носить подобные изделия, сами же приобретите несколько пар базового черного цвета.
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