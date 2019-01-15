Шпильки долой: как комфорт вышел на первое место

Положение женщины в обществе меняется и вместе с этим меняется и стиль одежды: мини и каблуки в 15 сантиметров, еще недавно бывшие непременным атрибутом женственности, уходят в прошлое, уступая пальму первенства комфортной одежде, которая, впрочем, не мешает нам оставаться привлекательными. И в самом деле, разве сила женской притягательности в платформах и обтягивающих платьях, а здоровье не важнее возможности сверкнуть ножками в тонких колготках в 20-градусный мороз?

Выходя на улицу, я замечаю, что все чаще женщины между красотой (в том самом понимании глянцевых журналов) и комфортом делают однозначный выбор в пользу второго. Не так давно я зашла в магазин и специально пригляделась к прическам посетительниц. Среди них были как молодые девушки, так и взрослые дамы, все с совершенно разными стрижками, но всех их объединяло одно: простота укладки. Прогуливаясь по магазину, я видела, что каждая вторая ходит с распущенными волосами. Пара попавшихся мне девушек были с косами — прической, которая занимает две минуты, или небрежными пучками, на которые было потрачено и того меньше. Пожалуй, больше всего старались женщины постарше — их короткие, в основном, стрижки нередко были щедро залиты лаком для волос. Обычно я не приглядываюсь к прохожим. Во-первых, смотреть на чужих людей не слишком интересно, во-вторых, мода меня интересует мало, ведь еще Коко Шанель считала, что она уходит, а стиль остается. Однако, обратив внимание на внешность незнакомых женщин однажды, я решила и дальше понаблюдать за тем, в каком виде они предпочитают выходить из дома, и пришла к определенным выводам: стиль больше не направлен на воинствующую женственность, мы выбираем комфорт. Как часто вы видите женщин, которые идут по гололеду на шпильках в 10-15 сантиметров? Лично я все чаще замечаю, что даже молодые девушки выбирают обувь на плоской подошве или небольшом устойчивом каблуке: внезапно мы больше не готовы рисковать упасть и удариться головой об лед ради привлекательности, не готовы лечиться у гинеколога, прогулявшись в короткой юбке в мороз. Мы не готовы через несколько лет спрашивать в интернете, что делать с косточкой, которая вылезла на ноге от каблуков. Не готовы менять форму своих ребер и деформировать органы ради тонкой талии. Мы, эгоистичные женщины, решили оставить в покое свои многострадальные тела и просто жить, а миру моды, как и мужчинам, теперь не остается ничего иного, кроме как подстраиваться под нас. Вы еще помните те времена, когда кроссовки были обувью исключительно для занятий спортом? Сейчас же кроссовки в повседневной жизни надевает каждая вторая, женщины стали носить их с платьями, а самые смелые из знаменитостей могут появиться в кроссовках на красной дорожке. И если последнее еще удивляет, то первые два пункта воспринимаются обществом нормально. И девушка в модных кроссовках (как давно вообще появились «модные» модели такой чисто утилитарной обуви?!), будем откровенны, выглядит исключительно стильной.

Обувь на огромном каблуке постепенно уходит в прошлое. Не удивлюсь, если еще лет через 10-15 она станет таким же атавизмом, как корсеты. Пока мы с ужасом вспоминаем девушек 19-го века, а порой и 20-го, которые добровольно портили свое здоровье, чтобы добиться тонкой талии, наши внуки будут с ужасом взирать на нас, подчеркивающих свою женственность с помощью обуви, калечащей нам ноги и позвоночник. Мы привыкли думать, что женщины добились всех прав, которыми мужчины обладали веками, а на современных феминисток взирать как на сумасшедших фанатичек, которые сами не знают, чего хотят. Однако, глядя на то, как поменялась роль женщины в обществе уже в нашем веке, я начинаю думать, что они могут быть правы. Тенденция к упрощению проявилась во второй половине прошлого века, когда женщины начали приобретать все больший вес в обществе. Сейчас она близка к своему пику, а дизайнеры, чтобы остаться на коне, вынуждены полностью менять стиль, и даже это их не спасает — Chanel и Dior уже далеки от престижности, скажем, Vetements.

Кроссовки, джинсы, леггинсы, толстовки, футболки, балетки, брюки — вот что носит современная девушка, на которую красотка Старого Голливуда посмотрела бы с презрением. Отправляясь на работу, гуляя с ребенком, ужиная в ресторане с любимым мужчиной — свободная женщина XXI века выбирает одежду, которая помогает ей чувствовать себя комфортно даже после целого дня на ногах, а не ограничивающую ее движения. Ведь теперь мы должны успевать не только следить за домом (а эта часть забот до сих пор во многих семьях возложена только на женщину), но и работать наравне с мужчинами, а это требует комфорта. Я вижу только два пути, по которым общество может пойти теперь. И первый из них я считаю более вероятным: после окончательного становления женщин в обществе и достижения полного равенства полов одежда в целом практически перестанет делиться на мужскую и женскую, разница будет разве что в крое, ведь мужские джинсы просто не хотят садиться на женскую фигуру. Признаюсь, этот вариант кажется мне более вероятным, учитывая тенденции в обществе. Но, возможно, и то, что мы пресытимся удобной одеждой и захотим вернуться к платьям и каблукам, ведь мода уже не раз показывала свою цикличность, а человеческая душа вечно ищет чего-нибудь нового, которое на поверку оказывается хорошо забытым старым.