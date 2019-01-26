Ошибки в одежде, которые старят женщину

Можно ли состарить себя с помощью одежды? Да, и дело тут не только в модных тенденциях. Есть вещи, которые не добавляют их владелице молодости и привлекательности.

Черный цвет

С возрастом тон кожи становится бледнее в силу естественных причин, в этом случае тотальный черный из-за резкого контраста подчеркнет морщины и выделит темные участки на лице и шее.

Если вы носите черный, потому что этот цвет делает вас стройнее, то оставьте черным только низ, а верх выберите яркий. Или разбавьте монохромную гамму ярким аксессуаром: шалью или массивным ожерельем.

Обилие хищных принтов

Вообще, хищный принт сегодня в моде, но важно уметь правильно сочетать такие вещи в одном образе. Особенно дело касается нарядов, у которых хищный принт совмещен с другим: например, цветы и леопард. Это ошибка, упрощающая и удешевляющая образ: такая расцветка много лет назад украшала летние халаты, которые носили пожилые дамы.

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ASOS

Если вам нравится животный принт, выбирайте лучше аксессуары: обувь или сумку.

Кардиганы, блейзеры, вязаные кофты, чтобы скрыть фигуру

Обычно такие вещи носят, чтобы замаскировать недостатки фигуры. Однако часто происходит наоборот: мешковатость, многослойность, излишний объем "утяжеляют" вашу фигуру и делает ее диспропорциональной. Лучше изучите, какой именно крой подойдет вашему типу фигуры и выбирайте нужный фасон.

Меха с головы до ног

Если вы до сих пор носите норковую шубу с большой пуговицей у горла, значит, вы очень отстали от жизни. Когда-то меха действительно считались статусной одеждой, а их владелицы гордо заявляли, что им никогда не бывает холодно в мороз. Однако сегодня дизайнеры создали огромное количество качественной верхней одежды, в которой, скорее всего, вам будет теплее, чем в шубе. Выбирайте на зиму длинное шерстяное пальто, пуховик-одеяло, короткую дубленку или длинную экошубу необычного цвета — в такой верхней одежде вы будете выглядеть гораздо современнее.

Про меховую шапку: если вам непременно хочется носить меховой головной убор, выбирайте его осторожно, потому что любой мех вокруг лица добавит вам возраста.

Строгие костюмы

Даже если вам необходимо соблюдать строгий офисный дресс-код, серый или коричневый костюм-двойка — не вариант. Во-первых, однотонные костюмы давно вышли из моды, а во-вторых, классический силуэт идет далеко не всем и чаще всего нарушает пропорции фигуры (вспомните главную героиню фильма "Служебный роман"). Выбирайте современные полуприлегающие силуэты, вместо классических брюк попробуйте носить брюки-дудочки, сочетайте светлый верх и темный низ и наоборот.