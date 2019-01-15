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Как выглядеть стильно в «бабушкином» кардигане 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: @lucywilliams02
Зимой всегда хочется укутаться поудобнее в уютные вещи. Часто самые теплые экземпляры можно найти в комоде любимой бабушки — например, объемные шерстяные кардиганы. Если же среди семейного раритета такие находки не найдутся, то их легко можно приобрести в бутиках модных брендов.
Но главное помнить важное правило: "бабушкины" кардиганы нужно правильно комбинировать с остальным гардеробом, иначе рискуете выглядеть несовременно. Чтобы вам было проще, мы нашли наглядные примеры "как носить" в Instagram-аккаунтах известных блогеров.

Дополняйте полуспортивными вещами

Любимые кроссовки, шапка-чулок и удобные брюки — и вот уже вы выглядите стильно, а не старомодно. И главное, вам тепло!
@carodaur

Сочетайте с сексуальными топами
Если "бабушкин" кардиган подружить с соблазнительным шелковым топом, отделанным кружевом, то наряд совершенно точно заиграет новыми красками. Шансов остаться незамеченной точно не останется.
@jeannedamas

Разбавляйте модными футболками и аксессуарами
Если у вас в гардеробе есть майка с логотипом любимого бренда — смело надевайте ее под кардиган. Смотреться будет очень трендово, но не чересчур вычурно.
@pernilleteisbaek

Разбавляйте женственным низом
Объемный верх с трогательными узорами и крупными пуговицами прекрасно будет смотреться с легким и летящим низом — например, юбкой из нежного шелка.
@lindatol_

Носите с "мамиными" джинсами

"Мамины" джинсы — настоящий хит: сейчас без них сложно представить базовый гардероб. Не зря же их обожают супермодели и блогеры! Если дополнить их теплым кардиганом, то образ получится гармоничным и комфортным.
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