Что носить, когда надоело следить за трендами

К концу года модницы держат руку на пульсе, ведь впереди череда обзоров трендов, списков весенних must-haves и прочих радостей настоящих фэшн-фанаток. Но что делать, если вы равнодушны ко всему перечисленному?

Прежде всего, без паники. Возможно, дело в зимней апатии, которая вас поглотила, — когда мысли только о теплом одеяле, но никак не о стиле. Но даже в этом случае все поправимо: сделайте акцент не на трендах и актуальных вещах, а на комфорте.

Оцените состояние обуви. Возможно, на ваших полках стоят не самые удобные ботфорты или ботильоны, в которых в мороз и гололед ходить точно рискованно. Или вы накупили себе остромодных ugly shoes, а теперь не можете их носить? Лучше подберите себе пару на плоской подошве — классические сапоги или грубые ботинки. Они спасут в непогоду и, скорее всего, подойдут к вашему гардеробу, что бы вы ни носили.

Откажитесь на время от ярких цветов и сложного кроя. Это не значит, что теперь черные total луки — ваша надежда и вера, скорее наоборот. Смотрите в сторону бежевой гаммы. Вещь номер один — это хороший кашемировый свитер и в пир и в мир. На работу, в театр, в гости — такой свитер спасает в любой, даже печальной ситуации, потому что освежает и смотрится дорого. Обратите внимание на модели песочного, серого, белого или нежно-розового оттенков. Лучше один раз вложиться в хорошую вещь, чем каждый сезон грустно смотреть на джемперы с катышками. Та же история с блузками: однотонные модели прямого кроя можно носить с чем угодно и под любое настроение. Предпочтение — шелковым вариантам.

Апатичным модницам следует также пересмотреть полку с джинсами. Голубые модели лучше оставьте на лето, сейчас самое время выгуливать темно-синий клеш, идеальный к темной обуви. Если вы совсем отчаялись и не можете ни на что смотреть, скорее всего, вам придутся по душе платья-свитеры. Они чем-то похожи на треники, которые, надев раз, трудно поменять на что-то еще. Миди — идеальная длина для трикотажного платья.

Верхняя одежда — еще один пунктик, на который стоит обратить внимание. Не превращайте прогулку или даже поход до метро в испытание. Выбирайте то, в чем вам красиво и удобно. Еще один неплохой вариант — обращать внимание не на вещи, а на аксессуары. Сумки, головные уборы, украшения куда быстрее «делают» ваш образ, чем самые модные вещи сезона.

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