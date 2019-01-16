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Стильный образ зимой: учимся у Кейт Миддлтон 

FashionTime 2 часа назад
Фото: @kensingtonfamily
Герцогиня Кембриджская начала работать после рождественских и новогодних праздников. Ее первый визит был запланирован в городской сад для прогулок короля Генриха — King Henry’s Walk Garden. Этот красивый сад в Ислингтоне, доступный для отдыха, открылся в конце 2007 года.
Супруга принца Уильяма выбрала образ, в котором ей было комфортно готовить весте с детьми пиццу и вешать кормушки. На Кейт Миддлтон: твидовая куртка Dubarry Bracken, которую она сочетала с узкими джинсами и ботинками. Как отмечают западные средства массовой информации, куртку Dubarry можно приобрести онлайн за 599 долларов. С другой стороны, ботинки как у Кейт Миддлтон с кожаной отделкой можно купить за 267 долларов в Net-A-Porter.
@kensingtonfamily
Признанная икона стиля также позаботилась о том, чтобы ее аксессуары подходили для ее прогулки. Герцогиня Кембриджская выбрала пару серег в форме листьев, разработанных Кики Макдоно.
В целом, многодетная мама была великолепна в своем наряде. Интернет-пользователи восхитились внешним видом Кейт Миддлтон. Практически все поклонники избранницы принца Уильяма похвалили выбор герцогини, отметив, что это было «совершенство».
А вам нравится образ Кейт Миддлтон?
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Мода , Кейт Миддлтон , принц Уильям
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