Клетка и атлас: какие пальто будут в моде весной

На большей части территории России еще хозяйничает зима, а, тем временем, продавцы-консультанты уже переодевают манекены из теплых пуховиков в элегантные пальто. Это значит, что и нам пора, хотя бы в мечтах, примерить верхнюю одежду полегче и поудобнее. А какие пальто будут в тренде в марте, апреле и в мае читателям портала Teleprogramma.pro рассказала стилист Ирина Дрофа.

Пальто в клетку

Пальто в клетку не выходят из моды уже несколько сезонов подряд. Однако этой весной клетку ждет перерождение. Привычный принт заиграет новыми и очень яркими красками.

«Клетчатые пальто будущей весны будут отличаться от костюмной клетки или клетки из прошлого года тем, что это будет максимально яркий и контрастный принт. Чем ярче будут сочетаться цвета, тем лучше», — рассказывает Ирина Дрофа.

@fendi

Кожаные пальто

Пальто из кожи тоже никого не удивишь. Наравне с клеткой они переходят из категории трендов — в категорию классики. Однако поскольку этой весной такие пальто будут в моде, разберем их подробнее.

«Это долгоиграющий тренд. Кожаные пальто могут быть, например, выделаны под кожу рептилий. Они могут быть лаковыми, как было модно в прошлом году. Или самых неожиданных цветов: красная кожа или неоновая кожа», — продолжает эксперт портала Teleprogramma.pro.

Атласное пальто

Это новый и свежий тренд. Правда, реализовать его под силу только очень смелым дамам. Ну, согласитесь носить атласную верхнюю одежду весной — это как прийти на вечеринку в модный клуб в резиновых сапогах.

«Что касается цветовой гаммы, то лучше остановиться на ярких моделях: кобальтовый синий, ярко красный, лимонно-желтый, серебристый. Любые атласные пальто-тренчи — новинка», — прокомментировала стилист.

@fendi

Плиссированное пальто

Это еще один суперсвежий тренд, которые возьмут на заметку модницы. Не исключено, что плиссированное пальто не сможет удерживать позиции более одного-двух сезонов. Но даже на этих условиях оно стоит того, чтобы потратить деньги.

«Тоже не самый практичный, но зато очень заметный тренд. Тренчкот может быть кожаным или из плотной плащевой ткани. Мы их увидели в коллекциях крупных модных домов, теперь ждем в масс-маркете», — дала совет Дрофа.

Пальто оверсайз

Оверсайз никуда не делся, но этой весной он наравне с клеткой и кожей претерпит некоторые изменения. Зимой мы наслаждались комфортом в пуховиках-одеялках, весной чрезмерный объем не нужен. Хочется хотя бы намек элегантность.

«Это могут быть не очень объемные, но длинные, в буквальном смысле в пол, пальто. Второй вариант оверсайз — интересные силуэты, когда в плечах модель сидит по фигуре, но рукава объемные или укороченные, как рукав-колокол», — подытожила Ирина.