Как выбрать сапоги, в которых можно ходить

Думаете, что снег и лед несовместимы с каблуками? Мы расскажем, как выбрать удобные зимние сапоги, полусапожки и ботильоны на каблуке, чтобы ваша походка была уверенной, а ноги казались длинными и стройными.

Совет 1. Выбирайте «зимний» каблук

«Зимний» каблук не должен быть слишком тонким и высоким, а вот ТЭП-набойка очень желательна.

Для обуви на каждый день оптимальная высота каблука — 3–5 см. По форме из всего многообразия модных каблуков лучше всего подойдут ковбойский, «кирпичик», невысокий клиновидный и наборный. Они самые надежные и устойчивые. На неровных заснеженных дорогах и в гололедицу вы сохраните устойчивость, и на скользком полу торгового центра тоже не упадете.

Совет 2. Каблуки из пластика — самые практичные

В повседневной жизни нереально уберечь обувь от царапин и сколов. Именно поэтому каблуки, обтянутые кожей, не подойдут для зимы — слишком быстро придут в негодность. Искусственные материалы проще в уходе, а появившиеся царапины легко подкрасить и сделать незаметными, поэтому сапоги и ботильоны с каблуками из пластика доставят вам меньше хлопот.

Совет 3. Обувь не должна быть большой

Часто женщины берут зимние сапоги и ботильоны чуть больше своего размера, чтобы пальцы не были сжаты и оставалось место для теплых носочков. В этом есть смысл, но если обувь окажется слишком просторной, вы будете постоянно спотыкаться, особенно когда поднимаетесь по лестницам или идете по неровной дороге.

У знаменитостей, впрочем, свое мнение: на красных дорожках часто можно увидеть женщин в туфлях на 2–3 размера больше, чем нужно. Но ведь им и не приходится штурмовать городские сугробы.

Совет 4. Проверяйте супинатор

Супинатор — металлическая пластина, которая скрепляет подошву с каблуком и не позволяет ему «гулять» из стороны в сторону. При выборе сапог, полусапожек и ботильонов возьмитесь одной рукой за подошву, другой за каблук и попытайтесь развести их в разные стороны. Каблук не должен отъезжать назад. Еще один тест на проверку качества супинатора — пройтись в обуви по гладкому полу. Устойчиво? Значит, с металлической пластиной все в порядке.

Совет 5. Выбирайте модель с регулируемым взъемом

Этот совет особенно актуален, если вы покупаете полусапожки и зимние ботильоны, хотя иногда встречаются и сапоги с регулируемым взъемом: шнурки (или ремешки) спереди плюс молния сбоку. С помощью шнуровки можно один раз «настроить» обувь, чтобы она плотно облегала ногу, но не сдавливала ее — а потом надевать ее с помощью молнии. Тогда даже высокий каблук не будет утомлять вас, а походка станет легче.

Совет 6. Ищите модели со скрытой платформой

В обуви с тонкой подошвой вы будете чувствовать любую неровность и каждый камешек на дороге. Платформа высотой 1–2 см практически незаметна, но надежно защищает стопу от неровностей и холода. Кроме того, скрытый подъем подошвы позволяет носить обувь с более высоким каблуком, не жертвуя своим комфортом.