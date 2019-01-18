Женский взгляд на мужские аксессуары 

Нужны ли мужчине аксессуары, а если да, то какие? Женщины не пришли к единому мнению, оценивая браслеты, часы, сумки, галстуки, подтяжки и очки.
Участницы опроса:
Валентина, 26 лет, оператор ПК Елена, 53 года, ведущий инженер-конструктор
Варвара, 30 лет, учитель ИЗО и технологии
Наталья, 28 лет, мастер по маникюру
Мини-сумка
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Валентина: «Ужасно! Мини-сумка похожа на женскую, будто бы у своей девушки взял поносить».
Елена: «Сумка абсолютно не вписывается в образ. Кто ему такое предложил?»
Варвара: «Может, он со сна что-то перепутал и взял не свою, а потом сделал вид, что так и задумано?»
Наталья: «Если бы сумка была классического цвета, черная или коричневая, выполнена из натуральной кожи — такому аксессуару я бы сказала однозначное "да". Это хотя бы не борсетка!»
Спортивная сумка
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Валентина: «Красиво и стильно, даже не скажешь, что сумка спортивная».
Елена: «Выглядит достойно. В нее явно многое влезает. Но зачем он ее так плотно набил вещами?»
Варвара: «Мне нравится. Со вкусом подобрана. Получился цельный мужской образ. Фото хочется разглядывать».
Наталья: «В зал — да, на природу — да! В остальных случаях оставь ее, пожалуйста, дома».
Браслет
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Валентина: «Браслет смотрелся бы неплохо, если бы парень надел не рубашку, а лонгслив или футболку».
Елена: «Браслет интересный, но он явно женский!»
Варвара: «Это аксессуар не на каждый день, не для таких взрослых мужчин, а для молодых парней».
Наталья: «Однозначно привлекает женский взгляд. Смотрится очень мужественно. Главное, такой браслет можно сочетать с любым стилем одежды».
Часы
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Валентина: «Часы брутальные, чувствуется мужская харизма».
Елена: «Часы классные, подойдут любому мужчине. И дарить такие можно на любой праздник».
Варвара: «Удобно, что хорошо видно, который час — не только этому парню, но и всем вокруг. А вообще, крупные часы — это несколько провинциально».
Наталья: «Выглядит сексуально. Хороший выбор. Такому мужчине хочется доверять».
Очки
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Валентина: «Какие стильные очки! Благодаря им получился брутальный образ».
Елена: «Очки хорошо подобраны по типу лица, модные и добавляют шарма».
Варвара: «Выглядят очень дешево. Что это за бледный пластик?»
Наталья: «Лично я предпочитаю видеть глаза мужчины, поэтому если нет необходимости защитить глаза от солнца или скрыть следы похмелья, ко мне в темных очках лучше не подходить».
Галстук
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Валентина: «Галстук отлично сочетается с костюмом».
Елена: «Шикарный галстук, полное попадание в образ».
Варвара: «Видно, что выбирала женщина — удачно получилось».
Наталья: «А что, галстук был частью дедушкиного наследства? Эти диагональные полоски… Так старомодно».
Галстук-бабочка
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Валентина: «Галстук-бабочка намекает, что перед нами тамада или бармен. Когда уже мужчины научатся выбирать аксессуары, которые не выглядят смешно или дешево?»
Елена: «Галстук-бабочка идеально вписывается в образ. Только цилиндра на голове не хватает».
Варвара: «Вроде бы все подходит друг к другу, но не скажешь, что прямо вау! Чего-то не хватает».
Наталья: «Если тебе от трех до семи лет, этот аксессуар добавит к твоей мимимишности 1000 очков. Но если больше, если ты не Брэд Питт, пожалуйста, оставь его для тематической вечеринки».
Подтяжки
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Валентина: «Подтяжки — неоднозначный аксессуар. В этом случае смотрятся стильно, но, на мой взгляд, лучше бы выглядел ремень».
Елена: «Я думаю, подтяжки — совершенно лишняя деталь».
Варвара: «Интересно, почему все так против подтяжек? Просто их надо уметь носить».
Наталья: «Спрячь! Никому не говори, что они у тебя есть! Сожги и закопай! Ничего не смотрится так нелепо на мужчине, как подтяжки. Но если ты клоун — вперед, не теряйся, и не забудь повязать красный пушистый шарфик».