Женский взгляд на мужские аксессуары

Нужны ли мужчине аксессуары, а если да, то какие? Женщины не пришли к единому мнению, оценивая браслеты, часы, сумки, галстуки, подтяжки и очки.

Участницы опроса:

Валентина, 26 лет, оператор ПК Елена, 53 года, ведущий инженер-конструктор

Варвара, 30 лет, учитель ИЗО и технологии

Наталья, 28 лет, мастер по маникюру

Мини-сумка

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Валентина: «Ужасно! Мини-сумка похожа на женскую, будто бы у своей девушки взял поносить».

Елена: «Сумка абсолютно не вписывается в образ. Кто ему такое предложил?»

Варвара: «Может, он со сна что-то перепутал и взял не свою, а потом сделал вид, что так и задумано?»

Наталья: «Если бы сумка была классического цвета, черная или коричневая, выполнена из натуральной кожи — такому аксессуару я бы сказала однозначное "да". Это хотя бы не борсетка!»

Спортивная сумка

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Валентина: «Красиво и стильно, даже не скажешь, что сумка спортивная».

Елена: «Выглядит достойно. В нее явно многое влезает. Но зачем он ее так плотно набил вещами?»

Варвара: «Мне нравится. Со вкусом подобрана. Получился цельный мужской образ. Фото хочется разглядывать».

Наталья: «В зал — да, на природу — да! В остальных случаях оставь ее, пожалуйста, дома».

Браслет

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Валентина: «Браслет смотрелся бы неплохо, если бы парень надел не рубашку, а лонгслив или футболку».

Елена: «Браслет интересный, но он явно женский!»

Варвара: «Это аксессуар не на каждый день, не для таких взрослых мужчин, а для молодых парней».

Наталья: «Однозначно привлекает женский взгляд. Смотрится очень мужественно. Главное, такой браслет можно сочетать с любым стилем одежды».

Часы

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Валентина: «Часы брутальные, чувствуется мужская харизма».

Елена: «Часы классные, подойдут любому мужчине. И дарить такие можно на любой праздник».

Варвара: «Удобно, что хорошо видно, который час — не только этому парню, но и всем вокруг. А вообще, крупные часы — это несколько провинциально».

Наталья: «Выглядит сексуально. Хороший выбор. Такому мужчине хочется доверять».

Очки

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Валентина: «Какие стильные очки! Благодаря им получился брутальный образ».

Елена: «Очки хорошо подобраны по типу лица, модные и добавляют шарма».

Варвара: «Выглядят очень дешево. Что это за бледный пластик?»

Наталья: «Лично я предпочитаю видеть глаза мужчины, поэтому если нет необходимости защитить глаза от солнца или скрыть следы похмелья, ко мне в темных очках лучше не подходить».

Галстук

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Валентина: «Галстук отлично сочетается с костюмом».

Елена: «Шикарный галстук, полное попадание в образ».

Варвара: «Видно, что выбирала женщина — удачно получилось».

Наталья: «А что, галстук был частью дедушкиного наследства? Эти диагональные полоски… Так старомодно».

Галстук-бабочка

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Валентина: «Галстук-бабочка намекает, что перед нами тамада или бармен. Когда уже мужчины научатся выбирать аксессуары, которые не выглядят смешно или дешево?»

Елена: «Галстук-бабочка идеально вписывается в образ. Только цилиндра на голове не хватает».

Варвара: «Вроде бы все подходит друг к другу, но не скажешь, что прямо вау! Чего-то не хватает».

Наталья: «Если тебе от трех до семи лет, этот аксессуар добавит к твоей мимимишности 1000 очков. Но если больше, если ты не «Если тебе от трех до семи лет, этот аксессуар добавит к твоей мимимишности 1000 очков. Но если больше, если ты не Брэд Питт , пожалуйста, оставь его для тематической вечеринки».

Подтяжки

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Валентина: «Подтяжки — неоднозначный аксессуар. В этом случае смотрятся стильно, но, на мой взгляд, лучше бы выглядел ремень».

Елена: «Я думаю, подтяжки — совершенно лишняя деталь».

Варвара: «Интересно, почему все так против подтяжек? Просто их надо уметь носить».

Наталья: «Спрячь! Никому не говори, что они у тебя есть! Сожги и закопай! Ничего не смотрится так нелепо на мужчине, как подтяжки. Но если ты клоун — вперед, не теряйся, и не забудь повязать красный пушистый шарфик».