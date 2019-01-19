Как носить яркие колготки, чтобы не выглядеть безвкусно

Колготки и носки, казалось бы, самая незначительная часть гардероба. Однако благодаря именно этим элементам образ может заметно преобразиться и попасть в категорию трендовых. WMJ.ru рассказывает, как носить модные в этом сезоне яркие колготки и носки и избежать при этом безвкусицы.

Яркие

Яркие колготки решится надеть не каждая девушка. И не только потому, что не хочет привлекать к себе внимание. Сочетать такие разноцветные варианты с одеждой очень сложно. Чтобы избежать ошибки, достаточно придерживаться нескольких правил. Во-первых, выбирай юбки и платья длины миди или макси. Такие модели будут смотреться с яркими колготками намного лучше, чем ультракороткие варианты. Во-вторых, цвет колготок нужно выбирать очень внимательно: они должны сочетаться хотя бы с одним элементом твоего образа. Например, если колготки подобрать в цвет обуви, то ноги будут визуально казаться длиннее и стройнее. То же касается и верхней одежды: если цвет колготок и пальто отличается, ты рискуешь визуально испортить пропорции фигуры.

Кстати, предупреждаем: яркие колготки подходят далеко не всем! Девушкам с формами лучше избегать разноцветных моделей и выбирать более темные и приглушенные. Кроме того, колготки обязательно должны быть матовыми. Ненатуральный блеск испортит любую фигуру.

Ажурные

Носить ажурные колготки — будто ходить по лезвию бритвы: опасно! Но если ты рисковать не боишься, то обязательно попробуй. Главное — не слишком увлекаться. Если комбинировать ажурные колготки с мини-юбкой, то нелестных предложений и грубых комплиментов не избежать. Однако стоит надеть юбку ниже колена, и все кардинально меняется! Так как кружевные колготки сами по себе привлекают внимание, остальные элементы образа должны быть более сдержанными. Юбка нейтрального цвета и расслабленный свитер подойдут идеально.

Принты

Принтованные колготки — тренд этого сезона. Найти нужный вариант очень легко: здесь тебе и леопард, и клетка, и даже цветы. Стилистически это очень крутой прием, который может разнообразить любой образ. Однако одеваться с ног до головы в леопард только потому, что это модно, не стоит. Такой наряд подойдет только для диких джунглей, а вот пара анималистичных акцентов совсем не помешает. Несмотря на то что животный принт уже многим порядком надоел, в следующем сезоне он не потеряет актуальности. Изменится только одно: принты станут более графичными.

Клетка тоже в этом сезоне на пике популярности, так что колготки с актуальной расцветкой однозначно стоит приобрести. Здесь уже можно попытаться составить монохромный образ. Однако более безопасно комбинировать колготки в клетку, например, с пиджаком или верхней одеждой.

А вот цветы — вариант для тех, кто соскучился по весне. Главное — помни, что такие колготки несовместимы с легкими платьями и выбирать стоит материалы более плотные.

Логомания

Колготки и носки с логотипом любимого бренда когда-то считались признаком дурновкусия, а сейчас это яркий стилистический прием, позаимствованный из 90-х. Даже бежевые колготки в этом случае можно носить совершенно оправданно, если на них изображено название известной марки. Такие колготки есть, например, у Wolford. Однако носить их в десятиградусный мороз мы не советуем. Для этих целей больше подходит модель Gucci — плотные бежевые колготки, которые выглядят еще и слегка поношенными, на самом деле оценит любая модница. Во-первых, их легко вписать в образ. А во-вторых, в условиях ностальгии по прошлому такая модель выглядит очень органично.

Носки с логотипом бренда комбинировать гораздо проще — с любимыми кроссовками на грубой подошве или ботинками. Главное — чтобы название марки легко читалось. В этом весь смысл!

Надписи

Носки со слоганом давно полюбились молодежи. Ироничные, смешные, выражающие какую-либо позицию — найти варианты можно на любой вкус и цвет. Сочетать такие носки лучше всего с «уродливыми» кроссовками или обувью в мужском стиле. Броги, оксфорды или грубые «мартинсы» составят им отличную пару.