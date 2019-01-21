Безумные прически российских звезд 

В 2013 году в телешоу «Голос» появилась певица Наргиз Закирова. Артистка из Узбекистана уже много лет жила в США, в нашей стране о ней никто не знал. Наргиз покорила публику сильным голосом, но сильно удивила внешним видом. Когда-то Закирова носила длинные волосы и выглядела очень женственно, но потом решила, что образу не хватает яркой запоминающейся детали, подчёркивающей индивидуальность. Тогда певица обрилась наголо и уже очень долго сохраняет верность экстравагантной причёске.
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