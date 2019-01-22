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Funko выпустит новую серию игрушек по Overwatch 

CyberSport.ru 16 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Компания Funko представила новую коллекцию виниловых фигурок и брелоков с персонажами Overwatch. Первыми их смогут купить посетители лондонской ярмарки Toy Fair, которая откроется 22 января. Funko выпустит брелоки с McCree, Orisa, Doomfist и Widowmaker. Среди виниловых игрушек высотой в шесть дюймов (~15 см) — Reaper, Pharah, Bastion, D.Va, Wrecking Ball, Brigitte и Moira. Сколько будут стоить сувениры и когда они появятся в открытой продаже — неизвестно. Ознакомиться с игрушками Funko из предыдущей коллекции Overwatch можно здесь. Их стоимость варьируется от 590 руб. до 5 990 руб.
1/3 Источник: Funko
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