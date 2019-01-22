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Ужасы нижнего женского белья в СССР 

Рамблер 2 часа назад
Сегодня ассортимент женского белья впечатляет, но ещё 20-30 лет назад в нашей стране купить качественное и красивое бельё было невозможно. Во времена Советского Союза этим деликатным предметам женского гардероба внимания почти не уделяли, и тем более было не принято обсуждать их публично. До тридцатых годов легкая промышленность СССР почти не производила бельё, поскольку у молодого государства были иные нужды. Дамам приходилось довольствоваться ещё революционными запасами или шить бельё собственноручно либо обращаться к портнихам.
Каким было нижнее бельё в сороковых годах? Как изменился размерный ряд в пятидесятые? Как продавали бельё спекулянты? Смотрите рассказ в видео.
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