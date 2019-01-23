Невесты шокируют гостей «голыми» свадебными платьями

«Голые» свадебные платья могут стать настоящим трендом наступившего года. Эксперты в один голос утверждают, что на смену дорогим брендам пришли креативные идеи молодых дизайнеров.

При этом оригинальные, а порой и шокирующие модели представят не только бюджетные производители, но и известные дома моды.

«Для тех невест, которые ищут что-то, что действительно выделяет их из толпы, «голое» свадебное платье может стать выходом», –— говорится в статье, опубликованной в The Mirror.

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Автор материала подчеркнул, что такие платья создают поразительный вид, который стремительно набирает популярность у невест. При этом он выразил сомнения относительно уместности «голого» платья на торжественной церемонии бракосочетания, так как некоторых вид современной невесты может просто шокировать.

«Голое» свадебное платье представляет собой полупрозрачное изделие из тонкого кружева и шифона.