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Дизайнер-расист загубил карьеру модели-азиатки 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Dolce & Gabbana
Модель китайского происхождения, которая снялась в оскорбившей китайцев рекламе итальянского модного дома Dolce & Gabbana, извинилась за свой поступок. Об этом сообщает Asia One.
Зуо Е пояснила, что не придала должного значения содержанию видеоролика, и призналась, что ей очень стыдно за это.
«Я бы никогда не проявила неуважения к своей родине. Я люблю свою страну и горжусь тем, что могу представлять Китай на подиуме. Я извлеку из этой ситуации урок и обязательно покажу Китай в лучшем свете», — раскаялась модель, добавив, что реклама полностью разрушила ее карьеру.
Девушка также призналась, что подвергалась многочисленным оскорблениям в социальных сетях. Пользователи обвиняли ее в том, что она зарабатывает деньги, оскверняя свою страну и ее народ.
В ноябре 2018 года итальянский модный дом Dolce & Gabbana выпустил рекламный ролик, за который компанию обвинили в расизме. На видео модель-китаянка пыталась съесть палочками блюда различных кухонь мира, а голос за кадром саркастически комментировал ее действия. Ролик опубликовали в соцсети Weibo, и пользователи распекли дизайнеров за оскорбление китайской культуры.
Позже Доменико Дольче и Стефано Габбана записали видеообращение, в котором они извиняются перед всем Китаем.
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