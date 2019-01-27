Как выглядеть дорого и не тратить много денег

Вам не нужно быть знаменитым или богатым, чтобы выглядеть на миллион долларов. Каждый может выглядеть роскошно, нужно только знать несколько хитростей.

Не забывайте о помаде

Если вам не хватает навыков визажиста и времени, чтобы каждый день ярко красить глаза или клеить пышные ресницы, то знайте, что не нужно делать макияж, чтобы выглядеть дорого. Губная помада, которая подходит именно вам — простой способ выглядеть безупречно.

Инвестируйте в базовый гардероб

Идти в ногу со всеми трендами бывает не только трудно, но и очень дорого. Стилисты советуют покупать базовые вещи высокого качества, которые стоят дороже. Джинсы с идеальной посадкой, маленькое черное платье, пальто нейтрального цвета — вещи, которые точно не выйдут из моды.

Покупайте вещи вне сезона

Очень важно разработать стратегию того, когда стоит покупать сезонные вещи. Купальники всегда дорожают летом, а пуховики — зимой. Избегайте соблазна и сохраняйте свои деньги до наступления распродажи на сезонные коллекции.

Следите за состоянием своих ногтей

Когда дело доходит до того, чтобы выглядеть дорого, это не всегда касается одежды. Мелочи тоже имеют большое значение. Руки бросаются в глаза в первую очередь. Но это не значит, что вам надо ходить в маникюрный салон каждую неделю. Достаточно следить за состоянием кутикулы и закрашивать сколотый лак.

Добавьте аксессуары

Если вы хотите выглядеть дорого, можно сделать акцент на аксессуарах. Нет, вам не нужно покупать бриллиантовое колье. Выбирайте винтажную бижутерию, сумки и платки. Может, в вашем шкафу завалялась бабушкина брошь? Такая вещь отлично подойдет для любого образа.