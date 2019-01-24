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Иконы стиля женщин СССР 

Рамблер 1 час назад
Во времена Советского Союза модницам приходилось несладко. Узнать о последних модных тенденциях было почти невозможно, поэтому им приходилось ориентироваться на наряды актрис в заграничных фильмах и присматриваться к костюмам, в которых появлялись отечественные артистки, бывавшие на Западе.
Первой иконой стиля стала для советских женщин актриса Любовь Орлова. Её образ сформировал супруг, режиссёр Григорий Александров. Придумывая образ для жены, Александров ориентировался на немецкую актрису Марлен Дитрих, с который был знаком. Зрительницы любовались Орловой на экране и подражали ей в жизни: делали похожие причёски, шили платья, как у её героинь. Но со временем у них появились другие кумиры.
Смотрите видео и узнайте, кому ещё подражали советские женщины.
Мода , Видео , Звёзды , Красота , Григорий Александров , Любовь Орлова , Марлен Дитрих
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