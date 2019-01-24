Иконы стиля женщин СССР

Во времена Советского Союза модницам приходилось несладко. Узнать о последних модных тенденциях было почти невозможно, поэтому им приходилось ориентироваться на наряды актрис в заграничных фильмах и присматриваться к костюмам, в которых появлялись отечественные артистки, бывавшие на Западе.

Первой иконой стиля стала для советских женщин актриса Любовь Орлова . Её образ сформировал супруг, режиссёр Григорий Александров . Придумывая образ для жены, Александров ориентировался на немецкую актрису Марлен Дитрих , с который был знаком. Зрительницы любовались Орловой на экране и подражали ей в жизни: делали похожие причёски, шили платья, как у её героинь. Но со временем у них появились другие кумиры.

Смотрите видео и узнайте, кому ещё подражали советские женщины.